مصر للطيران الناقل الرسمي للإعلامية رايا أبي راشد

أعلنت مصر للطيران مشاركتها بدور الناقل الرسمي لورشة عمل الإعلامية رايا أبي راشد، والتي تنظمها شركة إكسبرت أستوديوز لصناعة السينما والأفلام، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 8 أغسطس 2021 في أحد فنادق القاهرة، وذلك في ضوء اهتمام الشركة الوطنية برعاية الأحداث الاجتماعية والثقافية الهامة.

وتقدم استوديوهات الخبرة ورش العمل و ماستر كلاس للراغبين في ثقل مهاراتهم والتدريب علي يد صناع المهنة الحقيقيين مستخدمين أحدث الأساليب والمعدات والتقنيات والبرامج الترفيهية، للتعرف على كواليس السجادة الحمراء في المهرجانات الفنية العالمية وكيفية صياغة وتقديم برامج الترفيه وأحاديث نجوم هوليوود، وهي تجربة عملية لم تحدث من قبل في القاهرة عاصمة الفن.

وصلت «أبي راشد» على رحلة مصر للطيران رقم MS744 القادمة من لارناكا، والتي وصلت إلى القاهرة الساعة الواحدة ظهرًا، وقامت الشركة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها.

يذكر أن مصر للطيران تٌسير 5 رحلات مباشرة بين القاهرة ولارناكا (قبرص) بأحدث طرازاتها الآيرباص A22-300 المزودة بخدمات الإنترنت.