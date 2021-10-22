ضبط عنصر إجرامي تعدى على مواطن أثناء محاولة سرقته بالقطامية

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على عنصر إجرامي، اعتدى على أحد المواطنين لمحاولة سرقة هاتفه المحمول في القطامية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج مصاب على إثر إدعاء شروع في سرقة هاتفه المحمول بالإكراه.

شقة تحت الإنشاء وسرقة هاتف محمول

وبالانتقال وسؤال المجني عليه، قرر بأنه أثناء تواجده وآخرين بشقة تحت الإنشاء كائنة بإحدى العقارات بدائرة القسم، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بشروعه في سرقة هاتفه المحمول، وأثناء محاولته الإمساك به، قام بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض «سكين»، محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

أسلوب المغافلة أداة مسجل خطر

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته هاتف محمول «مجهول المصدر»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة أخرى بأسلوب «المغافلة» وأضاف إلى تخلصه من السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم، واتهمه بمحاولة سرقته بالإكراه وإحداث إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.