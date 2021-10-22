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محمود مسلم

ضبط 10235 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

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الوطن
12:39 م | الجمعة 22 أكتوبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود الوزارة خلال 24 ساعة، عن ضبط 10235 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 10197 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة حيال 38 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير مخالفات لعدم الالتزام بمواعيد غلق المحلات

كما تم تحرير 1046 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 251 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1634 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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