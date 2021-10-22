إصابة شخصين في تصادم «توك توك» ودراجة نارية بالبحيرة

أُصيب شخصان في حادث تصادم «توك توك»، ودراجة نارية أمام قرية «أبو قير»، بالطريق الساحلي بنطاق مركز كفر الدوار في البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، باستقبال المستشفى المركزي شخصين مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم نتيجة حادث تصادم بين دراجة نارية و«توك توك»، بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «أحمد رزق مدني 20عاما، ومحمد طلعت شعله، 20عاما»، وجرى عمل الفحوصات الطبية الأولية وتحرير محضرا بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

حادث بطريق مصر اسكندرية

كان طريق الإسكندرية الزراعي، شهد حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك»، أمام قرية كفرالشيخ التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.