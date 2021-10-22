طقس غائم جزئيا بمدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم

شهدت محافظة البحيرة اليوم، انخفاضا في درجات الحرارة بمختلف المدن والمراكز، حيث ساد طقس غائم جزئيا، وسط هبوب رياح خفيفة إلى متوسطة بنطاق المحافظة، واإعلان الأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد تحسبا لهطول أمطار.

درجات الحرارة

وسجلت درجات الحرارة اليوم الجمعة، في البحيرة، 27 درجة مئوية، فيما وصلت نسبة الرطوبة إلى 55 % ، وبلغت سرعة الرياح إلى 19 كيلومتر في الساعة، إضافة إلى توقعات بهطول أمطار خفيفة على المحافظة مع اختفاء أشعة الشمس كليا منذ الصباح الباكر.

استعدادات إدارة الأزمات

وقامت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحيرة بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالوحدات المحلية فضلا عن إجراء جولة تفقدية للوقوف على أعمال تطهير ومراجعة جسور المصارف للحفاظ على المنسوب القياسي للمياه، وتفادى الآثار المحتملة، حيث تم مراجعة جميع المعدات الخاصة بالأزمات من سيارات وصفايات الأمطار، وماكينات الشفط.

التأكد من جاهزية المعدات

ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بالمرور على محطات الصرف الصحي ومحطات اصرف الزراعي للوقوف على مدى جاهزيتها لاستيعاب تصرفات المياه الزائدة، واختبار قدرتها على مواجهة الأمطار، بالتعاون مع الحماية المدنية وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي .

تكثيف الحملات

كما وجه «آمنه»، إلى تكثيف جولات إدارة الأزمات بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد بجميع الهيئات والوحدات المحلية والمديريات، والمصالح لاستقبال موسم الشتاء، حيث تم تنفيذ نموذج محاكاة بعدد من المدن الساحلية، وذلك للتأكيد على جاهزية الجهات المختصة للتعامل مع الأمطار والسيول خلال موسم الشتاء.