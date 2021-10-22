الشرطة تطارد عاملا هدد أسرة بالحرق في سوهاج: هارب من الإعدام

دفعت مديرية أمن سوهاج، بمدرعتين وضباط مباحث مركز شرطة طما شمال سوهاج، للقبض على متهم بترويع اسرة عقب نشر فتاة مقطع فيديو بـ«الفيس بوك»، تستغيث فيه بالشرطة لإنقاذ أسرتها من أحد أقاربها الذي وضع أسطوانة بوتاجاز أمام المنزل مهددا باشعال النيران فيهم، وأضافت الفتاة أن الشخص بحوزته متفجرات، ولاقت استغاثة الفتاة تفاعلا كبيرا من المتابعين.

المتهم صادر بحقه حكم بالإعدام ومطلوب علي ذمة قصايا

وعقب وصول القوات تم مطاردة الشخص المطلوب، وتبين أنه صادر بحقه حكم بالإعدام شنقا، ومطلوب على ذمة قضايا أخرى وبينه وبين والد الفتاة خلافات على ملكية منزل، وأنهما أبناء عمومة، ويجري تتبع خط سير المتهم للقبض عليه بمعرفة ضباط مباحث مركز طما.

اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، عقب تلقيه بلاغا بالواقعة، كلف العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث فرع الشمال، وضباط مباحث طما بالإنتقال إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص أن هناك خلافا مع أحد الأشخاص الصادر بحقه حكم بالإعدام، ومطلوب على ذمة قضايا، وبين والد الفتاة «أمنية خالد»، صاحبة مقطع الفيديو والمتهم ابن عم والد الفتاة، وتبين من الفحص عدم صحة تهديدهم بالمتفجرات وأن رواية الفتاة غير صحيحة.

الفتاة صاحبة مقطع الفيديو تقيم في القاهرة للدراسة

وكشفت التحريات أن الفتاة التي بثت مقطع الفيديو غير مقيمة مع أهلها، في مدينة طما، وأنها تقيم في القاهرة للدراسة، وأن هناك خلافا مع والد الفتاة وابن عمه المتهم، علي ملكية منزل بالميراث، وأن المتهم حضر أمس وبحوزته أسطوانة بوتاجاز وضعها أمام المنزل، مهددا الأسرة، وقام بفتح الغاز إلا أنه أغلق الاسطوانة مرة أخرى، بعدها غادر المكان عندما وصلت قوات الشرطة.

روايات متناقضة للفتاة علي صفحتها تثير حفيظة متابعيها

وعقب نشر الفتاة لمقطع الفيديو، نشرت بوستا بأن رجال الشرطة وصلوا لأسرتها وأنهم في أمان، وقامت الفتاة بحذف البوست ونشر بوست آخر أكدت فيه أن الشرطة لم تصل إلى منزل أسرتها، كما قامت بحذف مقطعي الفيديو الخاصين باستغاثتها من صفحتها، ما آثار حفيظة الأهالي لعدم صدق روايتها حيث أكد أهالي المنطقة أن الشرطة دفعت بعدد من الضباط والجنود ومدرعتين وحدث تبادل لإطلاق النار، وفر المتهم من المنطقة ويجري تتبعه بمعرفة ضباط الشرطة.