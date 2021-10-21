محافظ سوهاج: إزالة 176 تعديا على النيل والمجاري المائية

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في بيان صادر اليوم، عن إزالة 176 حالة تعدٍ على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 9934 مترا مربعا على مستوى المحافظة، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات في غضون 6 أشهر، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات علي المجاري المائية جار تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب .

ومن جانبه أوضح مجدي إبراهيم وكيل، وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ 133 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 3313 متر مربع، وعدد 29 قرارات إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 4040 متر مربع، وعدد 14 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 2580 متر مربع.

وكان محافظ سوهاج، قد كلف رؤساء مجالس المدن والقري بالمتابعة المستمرة لرصد التعديات علي الاراضي الزراعية والمجاري المائية، وتنفيذ إزالة لأية أعمال بناء تتم بشكل فوري، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي تلك المخالفات، وشدد محافظ. سوهاج، على متابعة أعمال البناء التي تتم وخاصة أيام العطلات الرسمية والإجازات، وتكليف المختصين بالمرور الدائم لرصد المخالفات التي تحدث، التعامل معها بشكل فوري.

ضبط 13 طن سكر و7200 عبوة آيس كريم غير صالح للاستهلاك

من جهة أخرى، تمكن ضباط مباحث التموين في سوهاج، عقب تنفيذ حملة أمنية مكبرة اشترك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي، وضباط مباحث المراكز والأقسام، مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، من ضبط 38 قضية تموينية من بينها ضبط 13 طن سكر، و200 عبوة آيس كريم غير صالح للاستهلاك الادمي.