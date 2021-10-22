«الجافي»: إقبال كبير بكل المدن السياحية في جنوب سيناء

أكد جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ بجنوب سيناء، عقد اجتماعا مع لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ بحضور وزير السياحة الدكتور خالد العناني، والنائب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، لمناقشة الأوضاع السياحية بالمحافظة، وإزالة أية عقبات تواجه القطاع الذي يساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف الجافي في تصريح لـ«الوطن»، أنه جرى طرح بعض الموضوعات التي تواجه القطاع السياحي في مدن «خليج العقبة، طابا، نويبع، دهب»، مشيرا إلي أن أهم المشكلات التي تواجه المنطقة هي تقنين الأوضاع وتوصيل المرافق للمنشآت السياحية والمخيمات، وتوفير خدمات بالمنطقة.

رئيس الهيئة البرلمانية لنواب جنوب سيناء يلتقي بأهالي نويبع وطابا

وأشار «الجافي»، أنه أجرى زيارة أول أمس لمدن دهب ونويبع وطابا لمناقشة العديد من الملفات، وجرى تحرير تقريرا بكافة المشاكل والحلول المقترحة لتسليمه للجنة السياحة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بحسن الاستقبال الذى شهده خلال زيارته، مشيراً إلى أن ثقة المواطنين تعد مسؤولية كبيرة وتاج فوق رؤوس الهيئة البرلمانية لنواب المحافظة لاستكمال المشروع الوطني للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انتعاشه سياحية في جنوب سيناء

ولفت عضو النواب إلى أن محافظة جنوب سيناء تشهد إقبالا سياحيا هذه الأيام في كل المدن السياحية بسبب المجهودات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن السياحة الإيطالية ستعود لمنتجعات جنوب سيناء خلال الاسبوع المقبل، معلنا استقبال «شرم الشيخ» 80 رحلة طيران سياحية من مختلف الجنسيات خلال الشهر الجاري.