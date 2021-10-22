حملات على سوق الجمعة لمطاردة تجار الثعابين والتماسيح

شهد سوق الجمعة بالسيدة عائشة في القاهرة، استمرار الحملات للأسبوع الرابع على التوالى بقيادة اللواء طارق اليمنى، رئيس حي الخليفة، وقسم الشرطة والطب البيطري، لضبط الحيونات الممنوع تداولها في الأسواق، وأسفرت الحملة، اليوم، عن ضبط عدد من الثعابين والتماسيح وشملت قائمة المضبوطات «2 سلحفاة، ثعبان كوبرا، و20 ثعبان متنوع، 14 من الزواحف و11 من الطيور الجارحة و5 عقارب و4 قوارض»، وتم مصادرتها تمهيدا لتسليمها إلى حديقة الحيوان بواسطة الطب البيطرى.

حملات مستمرة لمنع الإتجار بالحيوانات البرية

من جانبها، أصدرت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، تعليمات باستمرارالحملات على سوق الجمعة حفاظا على الصحة العامة والبيئة، وذلك في إطار الحملة المكبرة التي يتم تنفيذها بشكل دوري لمنع الإتجار في الحيوانات البرية والزواحف الخطرة داخل السوق، وشددت نائب محافظ القاهرة على مسئولي حي الخليفة بتكثيف الحملات على سوق الجمعة والمرور الدوري على تلك المنطقة، لضبط أي مخالفات أو تواجد خاص ببيع الحيوانات البرية، إضافة إلى تنظيم حملات مكبرة للنظافة ورفع أي إشغالات بالمنطقة المحيطة.

مراعاة الصحة العامة

وأشارت «عبدالمنعم»، في بيان صحفي، إلى توقيع الكشف الطبي من مسؤولي الطب البيطري واللجنة المشكلة على الحيوانات البرية والزواحف والطيور الجارحة المضبوطة داخل سوق الجمعة خلال الأسابيع الماضية، حيث تبين أن حالتها سيئة بسبب وضعها فى أقفاص ضيقة من الباعة بالمخالفة للقوانين، وحُررت المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

ضبط ثعابين وتماسيح وتسليمها للحديقة

وأكدت نائب المحافظ، أن الحملات تضبط ثعابين وزواحف وتماسيح وسلاحف، ويتم تسليمها لحديقة الحيوان بالجيزة، مؤكدة تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للقطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنسيق مع محافظة القاهرة والمنطقة الجنوبية، لشن حملة مكبرة على سوق الجمعة بمنطقة التونسي بالسيدة عائشة بحي الخليفة لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التى يتم بيعها بالسوق.