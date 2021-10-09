استمرار الحملات على سوق الجمعة لمنع تداول الحيوانات البرية

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، محافظة القاهرة وعلى رأسها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، باستمرار الحملات الدورية الأسبوعية على سوق الجمعة بالسيدة عائشة بنطاق حى الخليفة لضبط أي مخالفات، خاصة ببيع الحيوانات البرية ومنع تكرار الواقعة والتنبية على مسؤولي حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة.

وأشار شعراوى إلى أن الأجهزة التنفيذية بالقاهرة شنت حملة جديدة أمس على سوق الجمعة بالسيدة عائشة بحي الخليفة بالتنسيق مع الوزارة وشرطة المرافق والطب البيطري بالمحافظة والحي؛ لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التى يتم بيعها بالسوق خاصة، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لجهود الأجهزة التنفيذية بالقاهرة في المرور الدوري على سوق الجمعة بمنطقة التونسي بالسيدة عائشة بالخليفة لمنع تداول أو بيع الحيوانات البرية والاتجار بها.

ضبط حيوانات برية

جاء ذلك خلال تلقي وزير التنمية المحلية تقريرا عن سوق الجمعة؛ كشف فيه عن ضبط عدد من الباعة الجائلين بسوق الجمعة لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين، حيث تم ضبط بحوزتهم على 9 كلاب مختلفة الأنواع والأحجام و4 قطط متنوعة و3 عصافير نادرة و20 فأرا من الأنواع النادرة والزينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم المضبوطات للطب البيطري لتسلمها لحديقة الحيوان.

حملات دورية على سوق الجمعة

من جانبها، وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، باستمرار الحملة على سوق الجمعة للقضاء على هذه الظاهرة الضارة التي تتم بالمخالفة للقوانين، والتنبيه والتأكيد على مسؤولي حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة لضبط أي مخالفات، خاصة بيع الحيوانات البرية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن أولا بأول حفاظا على صحة المواطن ومراعاة للصحة العامة، مؤكدة على أن قرار منع تجارة الحيوانات الجارحة في سوق الجمعة جاء بسبب العديد من الممارسات، حيث ضُبطت ثعابين وزواحف وتماسيح وسلاحف، الأسبوع الماضي وتم تسليمها لحديقة الحيوان بالجيزة.