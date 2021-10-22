«حياة كريمة» في قرية المحاسنة بسوهاج برعاية «حماة الوطن»

نظم حزب «حماة الوطن» مبادرة «الحفاظ على مكتسبات حياة كريمة وبناء الإنسان المصري»، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتماشيا مع جهود الدولة في ملف «حياة كريمة»، وبناء على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، والدكتور عمرو سليمان، رئيس اللجان النوعية المتخصصة.

زيارة إلى مركز المحاسنة

وزار حزب حماة الوطن ممثلاً في النائبة الدكتورة رشا إسحاق عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بالمجلس والدكتور أحمد الديب أمين عام محافظة سوهاج لحزب حماة الوطن وأعضاء هيئة مكتب سوهاج وأمانتي بندر ومركز جرجا، قرية المحاسنة التي تم اختيارها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتكون قرية نموذجية تحت رعاية الحزب.

مبادرة «حياة كريمة»

وعُقد لقاء مع أهالي القرية في وجود العمدة محمود، عمدة القرية والعمدة ناصر الحبال، أمين مركز طما، ومسؤول حياة كريمة بالقرية، وقيادات شباب ومشايخ القرية، وذلك لرصد ما تم من مشروعات «حياة كريمة» داخل القرية ومناقشة الأهالي عن مشكلات القرية ومتطلباتهم و آمالهم وطموحاتهم لتحسين مستوى معيشتهم بما يتلاءم بالحياة الكريمة التي يستحقونها.

وهناك سباق مع الزمن في إطار المشروع القومي حياة كريمة، لتنمية الريف المصري والقرى المحددة وفقًا لمراحل حياة كريمة، في أسرع وقت، وهو ما يتضح في محافظات مصر التي تشهد العمل على قدم وساق للانتهاء من أكبر عدد ممكن من القرى التي تشهد مشروعات حياة كريمة، ومنها محافظة المنيا، التي تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة فى 192 قرية و757 تابعة، بنطاق 5 مراكز مستهدفة.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المشروع القومي «حياة كريمة» بهدف تطوير قرى الريف المصري.