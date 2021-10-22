تطوير 81 مركزا للشباب ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية

أكد الدكتور محمد سلامة، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة المنوفية، أن مبادرة حياة كريمة تعمل على تطوير مراكز الشباب والملاعب بمركزي الشهداء وأشمون الجاري تنفيذ المبادرة فيهما، موضحا أن التطوير يشمل إنشاء المقرات الإدارية، وتنجيل الملاعب وإنارتها، فضلا عن بناء أسوار أو تنفيذ أي تعديلات وفق احتياحات كل مركز شباب في مركزي أشمون والشهداء .

سلامة: تنفيذ المشروعات يتم وفق خطط محددة للتنفيذ

وأضاف وكيل مديرية الشباب والرياضة في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد مراكز الشباب الجاري تطويرها تشمل 81 مركزا، موضحا أن العمل يتم حاليا في عمليات الإنشاء والتطوير للانتهاء من المشروعات وفق الجداول المحددة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة المنوفية .

ربيع: المبادرة تشمل جميع القرى الأكثر فقرا في المرحلة الأولى

وأكد المهندس محمد ربيع منسق مبادرة حياة كريمه في المنوفية، أن المبادرة تقوم بتقديم كافة الخدمات للقري الأكثر فقرا المدرجة في المبادرة، موضحا الانتهاء من تطوير عدد من مراكز الشباب في مركز الشهداء ضمن المبادرة وحاري استكمال التنفيذ في باقي المشروعات، مضيفا أن جميع المشروعات المختلفة جاري تنفيذها وفق الجدول المحدد لتسليم المشروعات .

ويواصل المقاولون تنفيذ مشروعات حياة كريمة في مركزي أشمون والشهداء ضمن المرحلة الأولى للمبادرة في المنوفية، حيث يتم العمل وفق إنشاء المراكز الطبية والمجمعات الخدمية والبنية التحتية في المركزين فضلا عن تنفيذ رصف موسع في الشوارع وتطوير المدن لإظهارها بالشكل الجمالي اللائق.