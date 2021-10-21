حسن مصطفى: «حياة كريمة» تكسب الشباب خبرات ميدانية بالعمل التنموي

قال الدكتور حسن مصطفى، رئيس الملتقى الثانوي للمسؤولية المجتمعية، إن الشباب هو المحرك الرئيسي للتنمية وهو الوقود الذي يقود قطار التنمية حاليا وفي المستقبل، ولذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم كثيرا ببناء الإنسان المصري والفئة العمرية الخاصة بالشباب خصوصا، وأن مصر دولة شابة نسبة الشباب بها تتجاوز الـ65%، وهو مؤشر يقول إن هذه الفئة لابد الاهتمام بها من أجل المستقبل، ولذلك الاهتمام بالشباب هو ضمانة نسبية لضمان مستقبل يليق بمصر 2030 وبالجمهورية الجديدة، موضحا أن التنمية البشرية الخاصة بالفئة العمرية الخاصة بالشباب مستوى التعليم ومستوى التأهيل الفني لسوق العمل أصبح لدينا الأكاديمية الوطنية للشباب التي تؤهل الشباب وتقوم بعملية دمج لهم مع الجهات الحكومية وتؤهل لسوق العمل بشكل مختلف وقوي كي يكتسبوا خبرات هامة.

الجزء الهام الذي تقوم به الدولة هو دمج الشباب بالحياة السياسية

وشرح رئيس الملتقى الثانوي للمسؤولية المجتمعية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهلة السعيد والإعلامي محمود درويش، على شاشة «إكسترا نيوز» أن الجزء الهام الذي تقوم به الدولة هو دمج الشباب بالحياة السياسية والمجتمعية عن طريق مؤتمرات الشباب التي تتم، بالإضافة لفتح باب التطوع بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يتيح الفرصة لكل شاب بمصر وكل منطقة بمصر أن ينضم ويصبح جزء فعال وإيجابي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الأمر الذي يتيح للشباب المصري فرصة قوية جدا

وشرح رئيس الملتقى الثانوي للمسؤولية المجتمعية أنه بالتطوع عن طريق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يتيح للشباب المصري فرصة قوية جدا أن ينضم في الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب وللمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتطوع لاكتساب الخبرات الميدانية في العمل التنموي والمجتمعي، بالإضافي للمبادرات الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل، ومصر أصبحت بها أكثر من مبادرة قوية خاصة بالجهات الحكومية والقطاع الخاص لتأهيل الشباب لسوق العمل.

الشباب لديه فرصة للتأهيل والتدريب واكتساب الخبرات

وأشار رئيس الملتقى الثانوي للمسؤولية المجتمعية، إلى أن الشباب لديه فرصة للتأهيل والتدريب واكتساب الخبرات ويكون عنصر فعال بالمجتمع على المستوى التنموي وعلى مستوى سوق العمل.