محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً اليوم الخميس، بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد.

جاء عقد الاجتماع الدوري الأسبوعي، بديوان عام محافظة المنيا، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، وممثلي مؤسسة «حياة كريمة» بالمنيا.

أجهزة المنيا تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات حياة كريمة

وقال المحافظ إن محافظة المنيا بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة فى 192 قرية و757 تابعاً، بنطاق 5 مراكز مستهدفة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصري، مؤكداً أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التي تظهر، والعمل على حلها بشكل لحظي، حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات، وفقاً للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مما يحقق رضا المواطن المنياوي.

«القاضي» يوجه بالعمل 24 ساعة بنظام النوبتجيات

وشدد المحافظ على العمل 24 ساعة بنظام النوبتجيات، حتى نواكب الجدول الزمني لكل مشروعات «حياة كريمة»، بشرط الجودة والكفاءة، منوها أن جميع القيادات بمحافظة المنيا سوف تتابع العمل على مدار 24 ساعة، للتأكد من سير العمل وانتظامه، حتى يتم الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.

تلافي أي مشكلات قد تظهر أثناء تنفيذ المشروعات

وناقش محافظ المنيا نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة في قطاعات مياه الشرب، ومشروعات الصرف الصحي، ومشروعات مجمعات الخدمات، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وقطاع الإسعاف، والشباب والرياضة، وقطاع الصحة، والمجمعات الزراعية، والطرق والكباري، واستمع إلى المسئولين في جميع القطاعات، لتلافي أي مشكلات قد تظهر أثناء تنفيذ المشروعات.