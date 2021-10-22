مواقف والدة إيهاب توفيق مع معجباته.. في ذكرى وفاتها السابعة

حرص الفنان إيهاب توفيق، على إحياء الذكرى السابعة على وفاة والدته، كما طالب جمهوره بالدعاء لها، عبر حسابه الرسمي على «انستجرام».

ونشر إيهاب توفيق صورة تحمل آيات سورة الفاتحة، وعلق عليها: «اليوم 22 أكتوبر الذكرى السنوية السابعة للمغفور لها بإذن الله الحاجة والدتي الرجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة لها ولكل أمواتنا، أسكنهم الله جميعًا الفردوس الأعلى من الجنة».

والدة إيهاب توفيق تنزعج من بعض معجباته

وكانت والدة إيهاب توفيق عبرت عن انزعاجها من مكالمات بعض معجبينه، حيث قالت خلال لقاء تليفزيوني قديم: «معظم الوقت أنا اللي برد على تليفون إيهاب، خصوصا بالنهار وهو نايم، وبحب جدا أسمع كلام معجبينه، ولكن بعض الناس لما بتتكلم بتنزعج جدا من إن أنا اللي برد، وبيفضلوا يسألوا كتير».

وأضافت والدة إيهاب توفيق: «بعض المعجبات اللي بتسأل عن إيهاب مش بتقول اسمها ودا أكثر ما يضايقني فبقفل السكة».

وفاة والد إيهاب توفيق بعد والدته

وتعرض توفيق لصدمة كبيرة العام الماضي، بعد وفاة والده أحمد توفيق، إثر اندلاع حريق هائل في منزله، ومات والده مختنقًا داخل غرفته بالدور الأرضي، وحرص توفيق على إحياء ذكرى وفاته الأولى منذ عدة شهور، ونشر عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»، قائلًا: «نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجعل القرآن العظيم شفيعاً له فى قبره وشاهداً له فى الآخرة، اللهم آمين، برجاء الدعاء لأبي وأمي».

إيهاب توفيق يحيي حفلًا بدار الأوبرا المصرية

ومن ناحية أخرى، أحيا الفنان إيهاب توفيق مؤخرًا حفلًا غنائيًا بمناسبة ذكرى المولد الشريف، بدار الأوبرا المصرية، وقدم خلاله باقة من بعض أغانيه الدينية والروحانية، منها: «أنا بمدح نبينا، إلا رسول الله، دعوني، المسك فاح، مدد يا نبي»، وغيرها من الأناشيد الدينية.