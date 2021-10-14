إيهاب توفيق يحيي ذكرى المولد النبوي بالأوبرا

تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، حيث تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام وبمشاركة النجم إيهاب توفيق، وذلك في الثامنة مساء الإثنين 18 أكتوبر على مسرح النافورة.

الأوبرا تحتفل بذكرى المولد النبوي

يتضمن البرنامج فاصلين يحيي الثاني النجم إيهاب توفيق بباقة مختارة من الابتهالات الروحانية والمديح النبوي منها إلا رسول الله، أنا بمدح نبينا، المسك فاح، دعوني، مدد يا نبي وغيرها.. أما الاول يضم ليالي رسول الله - ألف ألف صلاة لـ أحمد عبدالله، مولاي إني ببابك لـ بليغ حمدي، سلام الله يا طه لـ جمال سلامة، صلوا يا أهل الكمال لـ الشيخ محمد عبدالله، مولاي الهادي لـ عبدالعظيم محمد، خد بإيدي لـ عبدالمنعم البارودي أداء محمد عبدالحميد، أمنية سمير، حسام صقر، آيات فاروق».

فرقة إنشاد عبد الحليم نويرة

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، وكان الهدف منها الحفاظ على التراث الغنائي الديني، تخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية وتشارك الفرقة سنويا في إحياء ليالي رمضان، وذلك من خلال برنامج الأوبرا الرمضاني، هذا إلى جانب مشاركتها في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

في سياق آخر تعقد دار الأوبرا يوم الأحد المقبل الموافق 17 أكتوبر بالمسرح الصغير، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقامة فعالياته في الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وذلك بحضور الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر وأعضاء اللجنة التحضرية.