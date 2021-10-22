علماء يصممون كمامة جديدة تكشف عن الإصابة بكورونا

صمم المهندسون، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، قناع وجه جديدا «كمامة» يمكنه تشخيص إصابة من يرتديه، بفيروس كورونا المستجد، في غضون 90 دقيقة تقريبا.

وتم دمج أجهزة استشعار صغيرة بالأقنعة، ويمكن التخلص منها أو إعادة تركيبها في أقنعة الوجه الأخرى، كما يمكن تكييفها لاكتشاف فيروسات أخرى.

يمكن دمج المستشعرات في الكمامة والملابس

وتعتمد المستشعرات على آلات خلوية مجففة بالتجميد، طورها فريق البحث سابقا، لاستخدامها في تشخيص الإصابة بفيروسات مثل إيبولا وزيكا.

وفي الدراسة الجديدة، أظهر الباحثون أنه يمكن دمج المستشعرات ليس فقط في أقنعة الوجه، ولكن أيضا في الملابس، مثل معاطف المختبر، مما قد يوفر طريقة جديدة لمراقبة تعرض العاملين في مجال الرعاية الصحية لمجموعة متنوعة من مسببات الأمراض أو غيرها من التهديدات.

وقال أستاذ الهندسة الطبية والعلوم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكبير مؤلفي الدراسة، جيمس كولينز: «لقد أثبتنا أنه يمكننا تجميد مجموعة واسعة من أجهزة استشعار البيولوجيا الاصطناعية، للكشف عن الأحماض النووية الفيروسية أو البكتيرية، وكذلك المواد الكيماوية السامة، بما في ذلك السموم العصبية».

تحذير من أسبوع «شديد القسوة» في بريطانيا

وفي بريطانيا، تتحدث توقعات عن أيام صعبة مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ووصل الأمر بوزير في حكومة بوريس جونسون إلى التحذير من أسبوع «شديد القسوة»، لكن خبيرا يقلل من شأن هذه التوقعات المتشائمة، ويرسم صورة أقل قتامة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن توقعات أستاذ إدارة المخاطر في جامعة بريستول فيليب توماس، دائما ما تكون دقيقة فيما يتصل في جائحة كورونا.

بريطانيا رفعت غالبية قيود كورونا

وفي يوليو الماضي، عندما رفعت السلطات البريطانية غالبية قيود فيروس كورونا، واعتقد كثيرون أنها خطوة متهورة، كتب توماس أن بريطانيا لن ترى موجة كبيرة من الوباء.

وكانت النتائج، بحسب «ديلي ميل»، دقيقة بشكل مثير للإعجاب، فبينما حذر مستشارو الحكومة من ارتفاع صاروخي في الإصابات نتيجة تخفيف القيود، قال توماس إن الإصابات ستنخفض وهو ما حدث.