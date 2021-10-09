3 فيروسات تهدد العالم.. آخرها متحور جديد من متغير دلتا سريع الانتشار

حالة من القلق يعيشها سكان العالم، بعد ظهور أكثر من نوع جديد من الفيروسات الخطيرة غير فيروس كورونا المستجد، ومنها الذي ظهرت أعراضه على أشخاص مصابين في بلدان مختلفة، مثل فيروسات «إيبولا ونيباه» وآخرها تحور جديد خارج من متغير دلتا المتحور في الأصل من كورونا، وتم رصده في ولاية بأستراليا.

على الرغم من المعاناة التي يعيشها العالم في ظل تصديه لجائحة كورونا، ظهرت العديد من الفيروسات والتحورات الخطرة، التي صعَّبت الأوضاع على العديد من الدول، منهم فيروس نيباه المنتشر حاليًا في الهند، والذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية من أخطر 10 أمراض معدية على الصحة العامة، وأنه سيكون أكثر فتكًا من عدوى كورونا.

فيروس نيباه ضمن أخطر 10 أمراض مُعدية

وظهر فيروس نيباه لأول مرة في ماليزيا عام 1999، وأصاب وقتها نحو 265 مواطنًا، مات من بينهم 115 فردا، لينتشر بعد ذلك في «الهند، الصين، أستراليا، تايلاند، بنجلاديش وأفريقيا»، إذ يتسبب في التهاب وتورم الدماغ، وبعض المشكلات التنفسية الشديدة، بجانب «الحمى، الصداع، السعال، آلام البطن، غثيان وقيء».

أعراض فيروس نيباه

كما يعاني المصابون بـ«نيباه» من مشكلات البلع وتذبذب الرؤية، حيث يتراوح معدل وفيات نيباه من 40% إلى 75%، كما أن 60% من المصابين يدخلون في غيبوبة، وقد يعانون من ارتفاع حاد بضغط الدم، وخفقان بالقلب، وحرارة بالجسم، ولذلك اعتبرته بعض الدراسات أنه الوباء العالمي القادم، خاصة بعد مقاومته للأدوية.

خطورة فيروس إيبولا

ومن بين الفيروسات الخطرة «إيبولا»، أو المعروف بـ«حمى الإيبولا النزفية» إذ يعتبر مرضًا قاتلًا، وتصل معدلات وفياته إلى 50% كنسبة متوسطة، إذ أعلن المختبر الوطني للطب الحيوي في الكونغو الديمقراطية، مساء أمس الجمعة، اكتشاف إصابة جديدة منه في شرقي البلاد، بحسبما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وتعتبر هذه الإصابة هى الأولى بعد مرور 5 أشهر من نهاية موجة «إيبولا» في الكونغو، إذ كانت أعلنت في 4 مايو الماضي، انتهاء الوباء الذي بدأ في 7 فبراير الجاري، وتسبب في وفاة 6 أشخاص.

وظهر «إيبولا» لأول مرة في 1976، إذ تفشى في قرية «يامبوكو» بالكونغو الديمقراطية، وبمنطقة أخرى في السودان، حيث ينتقل الفيروس عن طريق ملامسة دم الحيوانات المصابة بالعدوى، أو التعرض لإفرازاتها «أعضائها، سوائلها» مثل الشمبانزي والغوريلا وخفافيش الفاكهة.

تحور جديد من متغير دلتا

وفي مفاجأة جديدة، رصد علماء في ولاية نيو ساوث ويلز جنوب شرقي أستراليا، تحور جديد ظاهر من متغير دلتا المتحور في الأصل من كورونا، وذلك نتيجة لتغير حدث في التسلسل الجيني للمتحور الهندي المعروف بسرعة انتشاره وقدرته على إصابة الشباب.

ولوحظ التحور الجديد على 8 من المرضى في نيو ساوث ويلز، بحسب ما أعلنته السلطات الصحية في الولاية، ونشرته شبكة «سكاي نيوز»، ما تسبب في إغلاق عاصمتها «سيدني» خلال 12 أسبوعًا ماضيًا، بحسب كيري شانت، كبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز.

ويعد متحور دلتا الهندي الأكثر بين متغيرات كورونا شراسة وقدرة على الانتشار على نطاق واسع، وقدرته على إصابة أعداد كبيرة من الشباب، فضلًا عن إصابته لمتلقي اللقاحات المطورة ضد عدوى كورونا، ولكن تكون أعراضه بسيطة في هذه الحالة.