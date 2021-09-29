الولايات المتحدة: طرد مئات العاملين في الصحة والطيران لعدم تلقي اللقاح

أعلنت إدارة «نوفانت هيلث»، وهي منظمة مسؤولة عن عدة مستشفيات ومراكز صحية، في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، طرد 175 موظفا غير مطعمين، بسبب رفضهم الامتثال لسياسة التطعيم الإلزامية ضد فيروس كورونا، وتعتبر هذه الخطوة، الأحدث، في سلسلة من عمليات طرد للموظفين العاملين بقطاع الرعاية الصحية، والرافضين للتطعيم، وفقا لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وقالت نوفانت هيلث الأسبوع الماضي، إن 375 موظفا غير مطعمين، في 15 مستشفى و800 عيادة، تم تعليق عملهم، لعدم حصولهم على التطعيم. وتم إعطاء الموظفين غير الملقحين مهلة خمسة أيام للامتثال لسياسة التطعيم الإلزامية.

منح مهلة لـ200 موظف لتلقي اللقاح

وأكدت المتحدثة باسم نوفانت هيلث، ميجان ريفرز، في منشور على تويتر، أن ما يقرب من 200 من الموظفين غير الملقحين الذين تم إعطاؤهم مهلة لتلقي اللقاح، وقال منسق الاستجابة للوباء في البيت الأبيض، جيف زينتس، إن أكثر من 400 ألف أمريكي تلقوا جرعة معززة من اللقاحات في الصيدليات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما سمح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بإعطاء جرعات ثالثة من لقاح «فايزر» لمجموعة واسعة من الأمريكيين.

كوبا تتصدر أمريكا اللاتينية في نسبة التطعيم

وقالت شركة فايزر إنها بدأت اختبارات سريرية في مراحل متوسطة إلى متقدمة لحبة تقي من كوفيد 19، لدى الأشخاص المعرضين للإصابة، وفي كوبا، أعلنت وزارة الصحة تصدر كوبا لدول أمريكا اللاتينية، بأعلى نسبة من السكان الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، حيث بلغ إجمالي الحاصلين على اللقاح في البلاد بنسبة 80.9%، ووفقا للأرقام الرسمية، فإنه حتى 26 سبتمبر الجاري، حصل 80.9% من سكان كوبا على الجرعة الأولى من اللقاحات التي تعتمدها كوبا.

وعالميا، اقترب إجمالي عدد الإصابات من 232.8 مليون حتى صباح أمس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 6.15 مليار جرعة، وأظهرت بيانات جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 232 مليونا و 783 ألفا، وارتفع إجمالي الوفيات إلى أربعة ملايين و765 ألف حالة.