باحثة إسكندرانية تحصد جائزة عن بحث توليد الكهرباء من مياه البحر

حصلت الدكتورة إيمان سلام، أستاذ معمل الكيمياء البحرية بمعهد علوم البحار في الإسكندرية، والباحث في مجال إنتاج الطاقة من المخلفات ومعالجة المياه باستخدام تكنولوجيا النانو بالمعهد القومي لعلوم البحار، على الجائزة الذهبية في المسابقة الدولية التي أقامها الاتحاد الدولي للمخترعين بدولة المغرب، عن البحث الذي قدمته للمسابقة تحت عنوان«إنتاج الطاقة الكهربية المستدامة من مياه البحر باستخدام خلية الوقود الميكروبية و تكنولوجيا النانو».

البحث الفائز بجائزة المخترع من المغرب

وتمكنت الباحثة من نشر البحث في الدورية العلمية biomass and bioenergy وتعد هذه الدورية العلمية من أقوى الدوريات العلمية في مجال إنتاج الطاقة من مصادر حيوية حيث أنها الثالثة عالميا في مجال إنتاج الطاقة من مصادر حيوية.

معهد علوم البحار في الإسكندرية

وقالت الباحثة، إنه تم إعلان الأسماء من قبل اللجنة المشرفة على المسابقة وذلك في دولة المغرب وتم إبلاغها، حيث شاركها في البحث الدكتورة هويدا أبو الفتوح، أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، والدكتورة حنان خيري أستاذ الهيدروبيولوجي بالمعهد القومي لعلوم البحار، والدكتور محمد النوبي الأستاذ بقسم علوم المواد بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب.

وأضافت «سلام»، أن البحث يؤكد كيفية توليد إنتاج الطاقة من المخلفات ومعالجة المياه باستخدام تكنولوجيا النانو، وهي من الدراسات والبحوث العلمية الهامة التي تتطلع إليها الدول المتقدمة لتطبيقها من خلال آليات تضمن الحفاظ على البيئة.