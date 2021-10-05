شاكر: توليد 10 آلاف ميجاوات كهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2023

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، إن مصر لديها احتياطي آمن من الكهرباء، وتستطيع عن طريق الربط تصديرها إلى دول الجوار، وتبادل الطاقة في وقت الذروة، موضحًا أن الدولة تستهدف توليد 10 آلاف ميجاوات من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2023.

وشدد وزير البترول، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، على أن مصر وقبرص واليونان يتفاوضون للربط الكهربائي مع مصر، وحاليًا في مرحلة مذكرات التفاهم، ويجري نقل الكهرباء عن طريق الكابلات البحرية.

إجراءات جدية للربط مع أوروبا

وأضاف «شاكر»، اليوم الثلاثاء، أنه سيزور قبرص واليونان، الأسبوع المقبل، لاتخاذ إجراءات جدية للربط معهما، مشددًا على أن مصر لديها إمكانيات هائلة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة سواء محطات الرياح أو الطاقة الشمسية.

وتابع أنه يوجد ربط كهربائي مع ليبيا والسودان، مشيرًا إلى أن مصر تأمل في وصول الربط الكهربائي إلى آلاف الميجاوات مع السودان والدول الإفريقية.

70 مليار جنيه لقرى مبادرة حياة كريمة

أما عن دور الوزارة في مبادرة حياة كريمة، قال وزير الكهرباء: «منظومة الكهرباء تعتمد على 3 أشياء، وهي الإنتاج والنقل والتوزيع، ووصلنا إلى 100% من الكفاءة في إنتاج الطاقة الكهربائية، وبالنسبة لنقل الطاقة حدث امتداد هائل خلال السبع سنوات الماضية، وأضيف إلى الشبكة «قد اللي عملناه في 60 سنة مرة ونص»، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي في شبكات التوزيع.

ولفت «شاكر» إلى ضخ استثمارات بقيمة 36 مليار جنيه في هذه المشروعات، وهناك أمور فنية أخرى يجب العمل عليها، مشددًا على أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين جهد شبكات التوزيع، إذ يجرى ضخ من 60 إلى 70 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات التوزيع في قرى المبادرة، وهذا يؤدي إلى نقلة كبيرة في هذه القرى، معقبا: «محدش هيشتكي من إن الجهد قليل، أو النور ضعيف، وهناك تصور لإنشاء 77 مركزًا للتحكم في شبكات التوزيع».

حجم مشكلة سرقة التيار الكهربي «مش قليل»

أما عن سرقة التيار الكهربائي، قال الوزير إن حجم هذه المشكلة «مش قليل»، مشددا على المواطنين، عدم فعل ذلك؛ لأن السرقة حرام، وتُعجز عمليات التطوير، كما أن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات في هذا الأمر مثل العدادات مسبوقة الدفع.

وعن مشكلة القراءات التقديرية للعدادات القديمة، أوضح الوزير، أن هناك شركة تتولى هذا الأمر، وإذا حدثت مشكلة ما سيأخذ المواطن حقه.