يوم مثير في روسيا.. اندلاع حريق في مصنع متفجرات وإحباط مخطط داعشي

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وفُقد 9 آخرون في حريق اندلع، اليوم الجمعة، في مصنع لإنتاج المتفجرات في منطقة ريازان، وسط روسيا، حسبما أعلنته وزارة الحالات الطارئة الروسية.

وذكرت الوزارة الروسية، في بيان، أن حريقا اندلع بعد عملية تقنية، موضحةً أن سبعة أشخاص قتلوا ونقل واحد إلى المستشفى، وما زال مصير تسعة آخرين غير معروف.

170 فرد إطفاء يشاركون في السيطرة على الحريق

وأضافت الوزارة أن أكثر من 170 فردًا من فرق الإطفاء موجودون في الموقع حاليًا للسيطرة على الحريق.

الحادث وقع في مصنع متفجرات

ووقع الحادث في مصنع لتصنيع المتفجرات الصناعية المعدة للاستخدام المدني، بحسب الوزارة.

وأضافت الوزارة: «ليس هناك ما يشكل تهديدًا لسكان البلدات المجاورة».

ونجم الحريق عن «انتهاك للعمليات التكنولوجية ومعايير السلامة»، وفقما نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن مصدر أمني.

حريق في مصنع للمواد الكيميائية

وفي 30 يوليو الماضي، توفي عامل متأثرا بحروق وأعلن أن حالة ستة آخرين خطرة بعد إصابتهم في حريق اندلع في مصنع للمواد الكيميائية في جنوبي روسيا، كما أعلنت السلطات ووكالات الأنباء الروسية.

وكان عمال غير مؤهلين انتهكوا عن غير قصد قواعد السلامة عند معالجة مواد كيميائية، كما أكدت وكالة «إنترفاكس».

وأوضح البيان أنه تمت السيطرة على الحريق بسرعة ولم تنبعث أي مواد ضارة في الجو.

إحباط هجوم إرهابي لداعش على البنية التحتية الخاصة بالنقل

في سياق منفصل، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الجمعة، إحباط هجوم لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي على البنية التحتية الخاصة بالنقل في إقليم ستافروبول جنوب روسيا.

وذكر جهاز الأمن الروسي، وفقا لوكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، أنه تم إحباط محاولة أحد مؤيدي تنظيم داعش المحظور في روسيا؛ للقيام بعملية إرهابية على مرافق البنية التحتية للنقل باستخدام عبوة ناسفة، وأنه خلال عملية التفتيش بموقع سكن الشخص الموقوف تم العثور على متفجرات؛ حيث تم رفع دعوى جنائية بالحادث ويجرى التحقيق حاليا.