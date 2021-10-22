حريق بمصنع متفجرات في روسيا يقتل 7 أشخاص وفقدان 9 آخرين

لقى سبعة أشخاص مصرعهم وفُقد تسعة آخرون في حريق اندلع، اليوم الجمعة، في مصنع لإنتاج المتفجرات في منطقة ريازان، وسط روسيا، حسبما أعلنته وزارة الحالات الطارئة الروسية.

وقالت الوزارة الروسية في بيان، إن «حريقا اندلع بعد عملية تقنية»، موضحةً أن «سبعة أشخاص قتلوا ونقل واحد إلى المستشفى، وما زال مصير تسعة آخرين غير معروف».

وأضافت الوزارة أن أكثر من 170 فرداً من فرق الإطفاء موجودون في الموقع حالياً للسيطرة على الحريق.

ووقع الحادث في مصنع لتصنيع المتفجرات الصناعية المعدة للاستخدام المدني، بحسب الوزارة.

وأضافت الوزارة: «ليس هناك ما يشكل تهديداً لسكان البلدات المجاورة».

ونجم الحريق عن «انتهاك للعمليات التكنولوجية ومعايير السلامة»، وفقما نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن مصدر أمني.

مقتل عامل وإصابة ستة إثر حريق بمصنع في روسيا

وفي 30 يوليو الماضي، توفى عامل متأثرا بحروق وأعلن أن حالة ستة آخرين خطرة بعد إصابتهم في حريق اندلع في مصنع للمواد الكيميائية في جنوبي روسيا، كما أعلنت السلطات ووكالات الأنباء الروسية.

وكان عمال غير مؤهلين انتهكوا عن غير قصد قواعد السلامة عند معالجة مواد كيميائية، كما أكدت وكالة «إنترفاكس».

ووقع الحادث في ورشة تابعة لمصنع كامينسكي في منطقة روستوف التي تزود خصوصاً الجيش الروسي، بحسب بيان صادر عن هذه الشركة العامة.

وأوضح البيان أنه تمت السيطرة على الحريق بسرعة ولم تنبعث أي مواد ضارة في الجو.

وأصيب سبعة عمال بحروق وتوفى أحدهم كما صرحت لوكالة فرانس برس وزارة الصناعة والتجارة الروسية التي عُيِّن أحد مسؤوليها على رأس لجنة حكومية مسؤولة عن التحقيق في الحادث.

وقالت الوزارة في بيان أرسل إلى فرانس برس: «إن العملية التكنولوجية التي اندلع خلالها الحريق آلية بشكل كبير ولا تستدعي وجود أشخاص في المصنع».