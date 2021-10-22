أعلنت الهيئة الإقتصادية لقناة السويس، عن تصدير 2200 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش وتفريغ 3500 طن رخام بميناء غرب بورسعيد.

وأكدت الهيئة في بيان لها، اليوم، استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحري، حيث تم استقبال السفينة PEARL القادمة من ميناء الإسكندرية والتي ترفع علم «بالو»، ويبلغ طولها 85.8 مترا والغاطس 4 أمتار وذلك لشحن 2200 طن ملح إلى لبنان.

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول هذه السفينة فإنها تعتبر السادسة والأربعين التي تدخل الميناء منذ بدء تشغيله في يناير الماضي و الخامسة والعشرين من نوعها لتصدير الملح إلى الأسواق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 106 ألف طن.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM التي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 متر والغاطس 6 أمتار وذلك لتفريغ 3500 طن رخام بالميناء.

وأشار البيان إلى أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن أخرى.

ميناء غرب بورسعيد يسجل دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل حركة السفن بموانىء بورسعيد

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنيه بالميناء لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ علي الأرصفة.