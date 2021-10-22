مدرسة «حسن أبو بكر» رابع الجمهورية بمسابقة «المبتكر الصغير»: «كرسي متحرك فول أوبشن»

أعلنت إباء محمد سعيد، مديرة مدرسة حسن أبو بكر الرسمية للغات بالقناطر الخيرية، حصول المدرسة، متمثلة في الطالب علي محمد علي منصور عامر، بالصف الثاني الثانوي بالمدرسة، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة «المبتكر الصغير» التي نظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية 2020-2021.

وأوضحت مديرة مدرسة حسن أبو بكر، أن الطالب مثل المدرسة والمحافظة، من خلال ابتكاره واختراعه الجديد، وهو عبارة عن كرسي متحرك جديد لذوي الهمم والإعاقات الحركية مزود بعوامل جديدة للأمان، ويمكن التحكم فيه من خلال كاميرات المراقبة والتليفون المحمول، لزيادة أمان مستخدمي الكرسي والتدخل السريع في حالات الطوارئ.

تفاصيل ابتكار طالب مدرسة القناطر

وأوضحت مديرة المدرسة، أن الطالب خلال المسابقة قدم تجربة عملية للكرسي، حيث جرى إضافة مجموعة من التقنيات الحديثة على الكرسي، وتفعيل وحدة كنترول للكرسي تعطي إمكانية لذوي الهمم بمتابعة حالتهم عن طريق كاميرا مثبتة في الكرسي، وفي حدوث حالة طوارئ، تم إضافة إمكانية التحكم في الكرسي عن بعد عن طريق الهاتف المحمول، مما يساهم في متابعة حالة المريض ومستخدم الكرسي عن طريق ساعة إليكترونية تقيس ضغط الدم بالإضافة لتزويد الكرسي بموتور شحن ذاتي.

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تدشين مبادرة «هيا نلون مدرستنا»

وفي سياق آخر، دشنت مدرسة حسن أبو بكر الرسمية للغات بالقناطر الخيرية مبادرة «هيا نلون مدرستنا»، لتلوين جدران المدرسة بالرسومات والألوان المبهجة لإدخال الفرحة والبهجة على نفوس الطلاب والزائرين والقائمين على العملية التعليمية.

وأكدت إباء محمد سعيد، مديرة المدرسة، أن فكرة المبادرة متميزة لاكتشاف المواهب والابدعات الفنية بالمدرسة، ولبث روح الولاء والانتماء والحفاظ على المال العام لدى الطلاب بألوان علم مصر والرسومات التاريخية.

وقالت أمنية رضا، معلم خبير التربية الفنية بالمدرسة، إنه منذ بداية العام الدراسي الجديد، أقبل الطلاب والطالبات بحماس وحب وطاقة على المبادرة، وأبدعوا بالأعمال الفنية الجميلة التي تمت بإتقان وفن، مقدمة الشكر للطلاب لتحويل الجدران لتحف فنية واختيارهم الألوان الزاهية لجذب الأنظار.

وأوضح خالد الشربيني، مدير الإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية، أنه تم توفير كافة الإمكانيات للمبادرة، بالتنسيق مع التربية الفنية بمدرسة حسن أبو بكر الرسمية للغات وإدارة القناطر، وتهدف المبادرة إلى عودة المدارس كسابق عهدها واجهة مشرفة، خاصة بعد تعطل العملية التعليمية بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق التجربة بعدد من مدارس الإدارة.