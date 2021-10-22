«مترو الأنفاق»: تطعيم 3105 عاملين بالهيئة بلقاح كورونا

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن تطعيم 3105 موظفين (ذكور وإناث)، بلقاح فيروس كورونا، منذ بداية حملة تطعيم العاملين بالشركة منذ 13 سبتمبر الماضي، موضحة أن أعمال تطعيم العاملين تتم من خلال تواجد فرق طبية داخل محطات الخط الأول والثاني والمباني الإدارية وورش الصيانة، حتى يتم تطعيم جميع العاملين، مؤكدة أن الشركة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب والعاملين.

إدارة المترو تشكر مديرية الصحة بالقليوبية

ومن جانبه، تقدم المهندس على الفضالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بخالص الشكر والتقدير والإحترام للدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، وذلك لتقديم الدعم الكامل لشركة المترو من خلال تواجد فرق طبية داخل محطات الخط الأول والثاني والمباني الإدارية وورش الصيانة، والعمل على تسجيل وتلقى جميع العاملين بالشركة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالجرعتين الأولى والثانية.

وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنه بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس على الفضالي، رئيس مجلس إدارة الشركة قد تم التنسيق والتعاون مع الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، للبدء في تسجيل وتلقي جميع العاملين بالشركة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل أماكن عملهم بالمباني الإدارية وبالمحطات وورش الصيانة، تسهيلا وتيسيرا عليهم.

إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية

وأضاف متحدث المترو، في بيان رسمي اليوم، أنه تم توزيع وانتشار جميع العاملين بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة والادارة الطبية بالشركة، لمرافقة الأطقم الطبية بوزارة الصحة، منذ بدء العمل على حملات التسجيل والتطعيم بتاريخ 13 سبتمبر 2021 حتى الآن، موضحا أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونوه عبد الهادي، إلى أن جميع القطارات العاملة على الخطين الأول والثاني، يخضعان لعمليات تعقيم وتطهير بشكل دوري، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مؤكدا أن الشركة لم ترصد أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة.