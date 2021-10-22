حتى لا تتعرض للغرامة في مترو الأنفاق.. احذر فعل هذه المخالفات

حتى لا يتعرض أي راكب عبر خطوط مترو الأنفاق الثلاثة لدفع غرامة، أوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تفاصيل وقيمة الغرامات التي ستوقع على أي راكب يفعل تلك المخالفات، والتي تستعرضها «الوطن» لجميع الركاب.

غرامة الـ 30 جنيها

وهي غرامة شرطة يتم تحصيلها من خلال أفراد شرطة المترو، وهي كالتالي:

1 - ركوب أي عربة مترو مخصصة للسيدات.

2 - إلقاء المخلفات سواء داخل القطارات أو داخل محطات المترو.

3 - التدخين سواء داخل محطات المترو أو العربات.

غرامة الـ 50 جنيها

وهي غرامة ركاب يتم تحصيلها من خلال أفراد شركة المترو سواء من مشرفين أو مفاجئين، وهي كالتالي:

1 - استقلال المترو بدون تذكرة.

2 - استخدام الراكب تذكرة كان قد استخدمها من قبل.

3 - عدم استخدام الراكب للتذكرة خلال الدخول من بوابات التذاكر.

4 - تجاوز الراكب للمنطقة المُحددة في الاشتراك.

5 - السفر من خلال تذكرة عليها تخفيض لا يستحقه الراكب.

غرامة الـ 100 جنيه

وهي غرامة شرطة يتم تحصيلها من خلال أفراد شرطة المترو، وهي كالتالي:

1 - التسول سواء داخل المحطات أو قطارات المترو.

2 - عبور الشريط الحديدي للمترو.

3 - البيع داخل القطارات أو محطات المترو دون الحصول على تصريح.

4 - وضع إعلانات أو ملصقات في القطارات أو المحطات دون الحصول على تصريح.

5 - العبث أو إساءة استعمال مختلف الأدوات والمعدات بالإضافة إلى الأجهزة الخاصة بكل من المحطات والقطارات.

6 - إعاقة غلق أبواب قطارات المترو.

7 - استخدام أي راكب للمعدات أو الآلات في غير المخصص لها.

غرامة تأخير القطارات

أولا: مبلغ 300 جنيه غرامة تأخير القطار بسبب مخالفة أي راكب للدقيقة الواحدة.

ثانيًا: مبلغ 400 جنيه غرامة تأخير نتيجة مخالفة أي شركة للدقيقة الواحدة، وذلك إلى جانب إجمالي قيمة الأضرار التي نتجت عن تأخير القطارات.