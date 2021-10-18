مترو الأنفاق: تطعيم 221 موظفا بالخطين الأول والثاني بلقاح كورونا (صور)

واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تطعيم العاملين في الخطين الأول والثاني بلقاح كورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، حيث انتهت الحملة أمس، من تطعيم 221 موظفا وموظفة بالشركة.

مترو الأنفاق: تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا حفاظا على أرواحهم وسلامتهم

وذكرت شركة مترو الأنفاق، في بيان عنها اليوم، أنّها تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

مترو الأنفاق: تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا في المحطات والقطارات

من جانبه، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الأنفاق، أنّه بناء على تعليمات المهندس علي الفضالي، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، وبالتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، بالاستمرار في العمل على تسجيل وتطعيم جميع العاملين بالمحطات وورش الصيانة بالخطين الأول والثاني على مدار الأيام المقبلة، لحين الانتهاء من تلقي جميع العاملين لقاح فيروس كورونا.

عبدالهادي: جميع العاملين بالمترو سيتلقون لقاح كورونا

وقال عبدالهادي، إنّ حركة القطارات منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، ويتم الدفع بقطارات إضافية بشكل يومي وقت الذروة الصباحية والمسائية، لمنع زحام الركاب داخل صالات المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات، منوها بأنّ الشركة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب، منذ ظهور الجائحة.

وأضاف متحدث مترو الأنفاق، أنّ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مؤكدا أنّه لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامة الطبية، للحد من انتشار كورونا.