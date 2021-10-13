مترو الأنفاق: منفذ جديد لبيع تذاكر المترو للطلبة داخل حرم جامعة حلوان

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، فتح منفذ جديد لبيع التذاكر داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان، تيسيرا وتسهيلا على أبنائنا الطلبة والطالبات، ومنعا لأي تكدسات أو زحام أمام مكاتب صرف التذاكر بمحطة جامعة حلوان بالخط الأول، حفاظا عليهم من انتشار فيروس كورونا خلال الموجة الرابعة.

وأضافت الشركة في بيان عاجل عنها منذ قليل، أنّه جرى افتتاح مكتب لاستخراج اشتراكات الطلبة داخل حرم جامعة حلوان، يتم من خلاله تجميع استمارات الاشتراكات مستوفية التعليمات الخاصة باستخراج اشتراكات الطلبة، ويتم عمله وتسليمه للطالب في اليوم التالي، تيسيرا وتسهيلا عليهم.

طرح استمارة الاشتراك للطلبة بمترو الأنفاق إلكترونيا

وأوضحت شركة مترو الأنفاق، أنّه نظرا للإقبال الشديد من الطلبة والطالبات على مكاتب الاشتراكات بالمحطات لاستخراج اشتراكات الطلبة المدعمة، وحرصا منها على تقديم أفضل خدمة لأبنائنا الطلاب، جرى طرح استمارة الاشتراك للطلبة إلكترونيا، من خلال تحميلها عبر الموقع الرسمي للشركة وتحصيل قيمة الاستمارة عند استخراج الاشتراك، وفتح منفذ جديد لاستخراج اشتراكات الطلبة بمحطتي منشية الصدر وعزبة النخل بالخط الأول، والمكاتب الأخرى بمحطات الخط الأول والثاني.

ولفت إلى استمرار مد ساعات العمل بجميع مكاتب الاشتراكات، لتعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية، لحين الانتهاء من تجديد جميع اشتراكات الطلبة.

أماكن مكاتب الاشتراكات بمحطات الخط الأول

كما أوضحت الشركة أماكن مكاتب الاشتراكات بمحطات الخط الأول (حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادي - دار السلام - الزهراء - الشهداء 1 - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج القديمة - المرج الجديدة)، ومكاتب الاشتراكات بمحطات الخط الثاني (كلية الزراعة - المظلات - سانت تريزا - روض الفرج - مسرة - الشهداء 2 - العتبة - الدقي - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب).

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، أنّ هناك طفرة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، منذ تولى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وبالتعاون مع المهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، موضحا أنّ العمل داخل مرفق مترو الأنفاق يجري على قدم وساق، لتقديم أفضل الخدمات الممكنة التي تليق بمستخدمي مترو الأنفاق.

وناشد عبدالهادي، جمهور الركاب بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة واتساب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على فيس بوك وعبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، لتلقي الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، فضلا عن وجود مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالجهات كافة، وليس مترو الأنفاق فقط.

وأضافت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في بيانها: «نتمنى وجميع القيادات والعاملين، عام دراسي موفق ينتهي بالنجاح لجميع أبنائنا الطلبة والطالبات، مع تمنياتنا برحلات تحمل وسائل الراحة والأمان لمستخدمى مرفق مترو الأنفاق».