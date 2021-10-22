بطلة مسلسل «عميلة سرية»: أنا أشبه شخصية «فانش».. أحب عيد «الهولي»

اشتهرت الفنانة الهندية هيلي شاه، بالوطن العربي منذ عرض مسلسلها الشهير «من الحب ما قتل»، وحقق العمل نجاحا هائلا لدى الجمهور والمحبين من العرب وجميع دول العالم التي تم عرضه بها، كما حقق عرضها الأخير «عميلة سرية» مع النجم الهندي «راهول سودهير»، قبولا لدى المتابعين والمشاهدين، وحقق أعلى المشاهدات داخل الهند وخارجها.

تمتاز هيلي شاه بشهرة واسعة بالوطن العربي، وتمتلك قاعدة جماهيرية كبرى من المحبين والمتابعين من العرب، لذا سوف تستعرض لكم «الوطن» معلومات من نجمة الدراما الهندية عن حياتها وجميع مفضلاتها.

هيلي شاه شخصيتها تشبه «فانش» بالحياة الواقعية

قال النجم الهندي «راهول سودهير» بطل مسلسل «عميلة سرية»، الذي لعب دور «فانش» بالعمل، إن شخصية «هيلي شاه»، بالحياة الواقعية تشبه صفات فانش، وذلك عبر «live»، بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وأكدت هيلي المعلومة أنها بالفعل طبيعتها «مزاجية» ومتقلبة المزاج، وتمتلك عصبية وانفعالات دور راهول بالعمل المشترك بينهم.

تصريحات هيلي شاه لـ«الوطن» عن طبيعة شخصيتها

أوضحت هيلي أنها فتاة عادية وبسيطة لكنها مستقلة تعتمد على نفسها كثيرا ولم تكن تابعة لأحد وعنيدة مع الصعاب، وتابعت قائلة: «أحب أن أعمل بجد وإيجابية جدا في حياتي الشخصية وأعتقد أنني عاطفية فى بعض الأحيان وأعطي الاحترام لكل من حولي حتى أحصل عليه، وأؤمن بـ(كارما)، وهي البعث بعد الموت وهو شيء في معتقدات الهندوس الحيوات السبع أن كل إنسان يعيش سبع حيوات ولذلك دائما يرددون في الأفلام قد فعلت خيرا في حياتك السابقة، ولذلك هي تفعل خيرا كثيرا لذلك، كما أن محبة لرياضة اليوجا، وتحياتى لجمهوري».

يذكر أن مسلسل «عميلة سرية»، حقق نجاحا هائلا، بالوطن العربي وقد عرض مؤخرا على قناة «MBCBOLLYWOOD»، وهو يعد الجزء الثاني من مسلسل «حب الخداع»، بنجوم مختلفين وقصة جديدة، وكانت شخصية «فانش»، غريبة الأطوار وعصبي للغاية، ومتقلب المزاج، ولكنه يملك قلبا طيبا.

هيلي شاه: لم أشارك بالاحتفال بعيد الديوالي.. والهولي هو المفضل

صرحت «شاه»، بأنها لا تحب عيد الديوالي، ولا تحب أن تشارك بكل طقوسه، وأن عيد «الهولي»، هو المفضل لديها، وأنها تحب اللعب بالألوان، وتمتلك كل عام ذكريات عديدة بالاحتفال به، ومن المفترض أن الشعب الهندوسي ونجوم الهند، يستعدون لاحتفال بعيد الديوالي، الذي من المقرر الاحتفال به بـ 4 نوفمبر المقبل.

وأوضحت هيلي شاه أنها اهتمت بالقراءة مؤخرا بعد مشاركتها بمسلسل ديفانشي، قائلة إنها من قبل لم تكن مهتمة بها، لأنها لم يكن لدىها الوقت الكافي لاستمتاع بها ببداية مشوارها الفني لأنها كانت تجمع بين الدراسة والفن، لم يكن لديها متسع من الوقت حينها.

هيلي شاه: القراءة تؤثر على حياة القارئ

وأضافت أنها دائما كانت منشغلة بالتصوير والدراسة وهكذا، وأنها حقا شعرت بمتعة لم يسبق لها مثيل مع القراءة، وأما عن نوعيات الكتب التي تهتم بها، فهي تحب العديد من المجالات، والقصص الخيالية، الواقعية، الأسطورية، وبالفعل الكتب تؤثر بالشخص بأكبر طريقة ممكن وتغير من نمط حياته.

شاه: يمكنني مشاهدة 5 أفلام يوميا

وأوضحت هيلي أن لديها هوايات أخرى، قائلة: «أحب الرقص والغناء أيضا كثيرا، أنا أدندن كثيرا وخاصة هذه الفترة مهتمة كثيرا، ولكن بالطبع لم يسمعني العديد من الناس، لكني أغني إلى حد ما بطريقة مقبولة وجيدة، لكن عندما يطلب مني أحد أن أغني أمام الكثير من التجمعات أشعر بالتوتر كثيرا، ويجب أن أتوقف عن هذا التوتر حتى أستطيع أن أخطو قدما، لكني أعتبرها هواية أكثر من مهنة مستقبلية بالنسبة لي، وأيضا أحب مشاهدة الأفلام، وتُعد هواية جديدة بالنسبة لي هذه الفترة ومن الممكن أن أشاهد 5 أفلام يوميا».