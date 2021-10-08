الهندية هيلي شاه بطلة «من الحب ما قتل» تحسم الجدل حول ديانتها

أوضحت النجمة الهندية الشهيرة «هيلي شاه»، الجدل المثار حول ديانتها، الفترة الأخيرة، حيث أكدت أنها هندوسية وليست مسلمة، وذلك وفقا لتصريحاتها لـ «الوطن».

هيلي شاه: أنا هندوسية.. واللغط بسبب لقبي

وقالت هيلي شاه، إن الاعتقادت المنتشرة حول ديانتها ترجع إلى اسمها «شاه»، وهو لقب ينتشر بالهند بالعائلات التي تتبع الدين الاسلامي، متابعة: «لكن عائلتي هندوسية، وهم فئة قليلة يحملون هذا اللقب ويتبعون الهندوسية».

ولاقت الممثلة الهندية هيلي شاه، شهرة كبيرة في الوطن العربي خلال الفترة الأخيرة بعد عرض مسلسلها «من الحب ما قتل»، حيث اعتقد الجمهور أنها مسلمة بسبب أسمها، ولكن آثار احتفالها بالأعياد الهندوسية استغراب متابعيها، وهو ما شكل علامات استفهام عديدة أمام جمهورها العربي.

ويعود الجدل حول ديانة «هيلي» لاسم عائلتها «شاه»، وهو لقب للعائلات المسلمة في الهند، واعتاد الجمهور العربي المتابع للأعمال الهندية أن يعرفوا ديانة النجوم من ألقابهم وأيضا من أصولهم، و بسبب لقب «شاه»، اعتقد الجمهور أن «هيلي» مسلمة الديانة ولكنهم تعجبوا من قيامها بكل الطقوس الهندوسية.

أصل لقب «شاه» في الهند

يعود لقب «شاه» إلى المغول، حين احتل المغول الهند، فأصبحت هناك طائفة مسلمة تحت لقب «شاه»، لكن هناك طائفة منفصلة تتبع الديانة الهندوسية ولكنها قليلة للغاية وغير منتشرة و«هيلي» تعد من هذه الطائفة.

لقب «خان»

تعني كلمة خان ملك، وهو انتشر بالهند عند غزو التتار للهند وهو منتشر بغرب وجنوب اسيا وبلاد القوقاز، كما أنه أيضا منتشر بتركيا، ويقال للسيدة بتركيا «خانوم» دليلا على احترامها وهي مشتقة من كلمة خان، وأن حاملي لقب خان بالهند هم من يتبعون الديانة الإسلامية فقط، ومن أشهر نجوم بوليوود يحملون لقب «خان» شاروخان، وسلمان خان، وعامر خان، والثلاثة بالفعل يتبعون الدين الاسلامي.