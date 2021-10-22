رحاب الجمل عن رفضها المشاركة بفيلم «عمهم»: لدي أسباب خاصة

اعتذرت الفنانة رحاب الجمل عن مشاركتها في فيلم «عمهم» بطولة الفنان محمد عادل إمام، رغم بداية تصوير بعض مشاهده، وعن أسباب اعتذارها عن الفيلم أوضحت «الجمل»، في تصريحات لـ«الوطن» أنها اعتذرت لأسباب خاصة.

وانضمت إلى الفيلم الفنانة أيتن عامر التي سوف تقوم بدور رحاب الجمل خلال الفيلم الذي شهد أيضًا اعتذار الفنانة أمينة خليل، وانضمام الفنانة هدى المفتي بدلًا منها.

موعد عرض فيلم «عمهم»

فيلم «عمهم»، من المقرر عرضه في موسم رأس السنة المقبل، وينتمي إلى نوعية الأفلام التي تدمج بين المشاهد الكوميدية ومشاهد الأكشن، واعتمدت الشركة المنتجة في مشاهد الأكشن على الاستعانة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن والجرافيك.

رحاب الجمل تشارك في مسلسل شقة 6

وكانت الفنانة رحاب الجمل شاركت مؤخرًا في مسلسل «شقة 6» الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، بطولة الفنانة روبى وأحمد حاتم وصلاح عبد الله، هاني عادل، حمزة العيلي، والفنانة السعودية هيا فياض، وملك قورة، سيناريو وحوار كل من: رفيق القاضى، ومحمود وحيد، وسعاد القاضى، ونبيل شعيب، ومن إخراج محمود كامل.

قصة مسلسل شقة 6

وتدور أحداث المسلسل في إطار الـ5 حلقة حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها بطلة العمل الفنانة روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ الأحداث المثيرة، والمفاجآت التى يعيشها الجيران.

رحاب الجمل تشارك في السباق الرمضاني 2020

كما شاركت «الجمل» في مسلسل «كل ما نفترق» خلال السباق الرمضاني الماضى 2020، بطولة الفنانة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، وغيرهم من النجوم، تأليف ورشة محمد أمين راضى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.