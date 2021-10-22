في عيد ميلاد فاطمة التابعي.. أين اختفت عن الأضواء منذ 22 عاما؟

تحتفل اليوم الفنانة فاطمة التابعي، بعيد ميلادها الـ 67، والتي عملت مع كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ولكنها لم تظهر على الشاشات منذ عام 1999، بعد عملها الأخير «ميراث الريح»، وفي التقرير التالي نعرض أبرز المعلومات عنها:

- ولدت عام 1953، وحصلت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1978.

فاطمة التابعي عملت كراقصة في بداية حياتها

- قبل أن تصبح ممثلة عملت فاطمة التابعي كراقصة في فرقة للفنون الشعبية، وظهرت في الكثير من الأعمال الفنية مع فرقة الرقص منها مسرحية «سيدتي الجميلة» مع شويكار وفؤاد المهندس، وفيلم «أضواء المدينة» مع أحمد مظهر وشادية.

- بدأت حياتها الفنية عام 1969، وذلك عندما انضمت لفرقة رضا الاستعراضية والتي كانت بوابتها لدخول مجال التمثيل بعد ذلك، انهالت عليها العروض للمشاركة في الكثير من المسلسلات والأعمال الأخرى، والتي شاركت فيها كبار من نجوم الفن أمثال النجم أحمد مظهر وأحمد زكي وسعيد صالح وغيرهم من الفنانين .

أهم أعمال الفنانة فاطمة التابعي :-

- ركزت جهودها بشكل كبير في الدراما التلفزيونية، ومن مسلسلاتها: «محمد رسول الله إلى العالم، الحضارة العربية الإسلامية، شارع المواردي، الطاحونة».

شاركت في عدد من أفلام، منها: «محطة الأنس، ألف بوسة وبوسة، تل العقارب».

- أطلق عليها الجمهور لقب «فنانة الأدب»، حيث إنها اشتهرت بأنها تؤدي الأدوار المهذبة خلال مشوارها الفني، وابتعدت عن جميع مشاهد الإغراء أو العُري، واتبعت وصية أهلها لها بأن تؤدي أدوارا هادفة وتتمسك بالقيم والمبادئ.

- في منتصف التسعينيات أُعجِب بها رجل مصري قدير يعمل مهندسا معماريا وهو المهندس أحمد حسن، وتم إتمام الزواج في عام 1996، اقتصر حفل الزواج على الأهل والأصدقاء فقط.

- قررت الفنانة الكبيرة فاطمة التابعي ارتداء الحجاب واعتزال التمثيل نهائياً والتفرغ لزوجها وتربية أولادها.

آخر أعمالها الفنية

- آخر أعمال فاطمة التابعي الفنية منذ عام 1999 من خلال مسلسل «ميراث الريح».