استمرار البحث عن جثة طالب بنها لليوم السادس والاشتباه في غريق بكفر شكر

تواصلت عمليات البحث لليوم السادس على التوالي، عن جثة طالب بنها محمد عزت بلال، الذي غرق في مياه نهر النيل بقرية كفر طحلة مركز بنها، خلال استحمامه الأحد الماضي، لكن جثته اختفت ولم يُعثر لها على أثر حتى الآن، رغم جهود فرق الإنقاذ النهري بمحافظات القليوبية والمنوفية والدقهلية، وبمشاركة فرق من الغواصين المتطوعين من محافظة الشرقية والفيوم، وسط حالة من الترقب وتجمع الأهالي وأسرة الغريق على ضفات نهر النيل بمنطقة الغرق في القرية.

العثور على جثة غريق في كفر شكر والاشتباه في كونها لطالب بنها

وفي وقت متزامن، أعلنت الجهات الأمنية بالقليوبية، العثور على جثة غريق مجهولة الهوية بمنطقة النيل بكفر شكر، ورجح بعض الأهالي أنها ربما تكون جثة طالب بنها الغارق، حيث تُجرى عمليات التعرف عليها وعرضها على أسرة محمد، الطالب الغارق، للتعرف عليها. وفي حالة الإعلان عن أنها جثة محمد طالب بنها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليمها للأسرة ودفنها بمقابر العائلة بمسقط رأسهم في قرية ميت العطار بمركز بنها.

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صفحات التواصل الإجتماعي تتحول لدفتر عزاء ودعاء لظهور جثة طالب بنها

وفي سياق متصل، تحولت صفحات التواصل الإجتماعي في بنها ومحافظة القليوبية، إلى دفتر عزاء ودعوات لأسرة محمد طالب بنها، بالصبر والسلوان متضرعين إلى الله أن يعيد جثة طالب بنها لأسرته، حتى يرتاح قلبهم ويستطيعون دفنه، فيما يواصل الأهالي بقرية كفر طحلة التجمع للبحث عن الجثة بمساعدة الغواصين المتطوعين وفرق الإنقاذ النهري والأهالي من الصيادين بالمنطقة.

وقال عزت بلال، والد الشاب محمد، إنه يعيش بقرية ميت العطار بمركز بنها في القليوبية، وإن ابنته توفيت قبل الحادث بأيام قليلة، وتلقى اتصالا هاتفيا يخبره بضرورة الحضور إلى قرية كفر طحلة المجاورة لقريته مسرعا، لأن نجله لقى مصرعه غرقا بمياه فرع دمياط، ومنذ وقتها وما زال البحث مستمرا عن الطالب الغريق لمدة 6 أيام متواصلة، داعيا الله أن تظهر الجثة، مناشدا المزيد من الغواصين المتطوعين للمشاركة في عمليات البحث، وتوسيع نطاقه في النيل، حتى يتم العثور على جثة محمد.