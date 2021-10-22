مصدر مسؤول بـ«الطيران»: أكثر من 90% من العاملين تلقوا لقاح كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدنى أنه تم الانتهاء حتى الآن من تطعيم أكثر من 90% من العاملين بوزارة الطيران المدني والشركات القابضة والتابعة لها بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن عدد العاملين بتلك الهيئات يتجاوز الـ 35 ألف عامل.

وأوضح المصدر أن الفرق المتنقلة لوزارة الصحة والسكان والخاص بتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا تتواجد بمقر الوزارة والشركات بعض أيام الأسبوع لتطعيم العاملين سواء بالجرعة الأولى أو الثانية من التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا.

العاملون لم يرفضوا الحصول على التطعيم

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه لم يثبت إلى الآن رفض أي من العاملين بالوزارة أو بالهيئات التابعة لها الحصول على التطعيم، موضحا أن أصحاب الأمراض المزمنة يتم توضيح حالاتهم للجان وزارة الصحة لتقرير إمكانية حصولهم على التطعيم من عدمه أو تحديد أي من اللقاحات المتاحة التي تتناسب مع نوعية الأمراض التي يعانون منها.

الانتهاء من تطعيم أطقم الركب الطائر والعاملين بالمطارات

وأشار المصدر إلى أن الركب الطائر التابع لشركات الطيران التابعة للوزارة، فضلا عن العاملين بكل المطارات والمتعاملين مع المسافرين قد حصلوا بالكامل على جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحا أنه قبل منتصف الشهر الجاري سيكون قد تم الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالوزارة بجرعتي التطعيم، خاصة أنه لن يسمح للعاملين بعد يوم 25 نوفمبر المقبل الدخول لمقار عملهم بالوزارة والشركات دون أن يكونوا محصنين أو أن يحضروا تحليل pcr الخاص بكورونا بنتيجة سلبية كل 3 أيام.

يشار إلى أن الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، قد أصدر قرارا حمل رقم 732 لعام 2021 بعدم السماح بدخول العاملين لكل المباني التابعة لوزارة الطيران المدني والشركات والهيئات التابعة لها، اعتبارا من يوم 25 نوفمبر المقبل، إلا بعد تقديم ما يثبت حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» أو تقديم تحليل pcr الخاص بكورونا بنتيجة سلبية كل 3 أيام.