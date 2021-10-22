مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022، يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة مدرستنا وموعد بث برامج شرح مناهج ابتدائي وإعدادي لمتابعة الدروس المختلفة لمعظم الصفوف الدراسية والاستفادة مما يتم عرضه بالقناة من دروس وشرح للمناهج.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تردد قناة مدرستنا وموعد بث برامج شرح مناهج ابتدائي وإعدادي.

تردد قناة "مدرستنا" وموعد بث برامج شرح مناهج ابتدائي وإعدادي

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موعد إذاعة البرامج التعليمية الخاصة بالصفوف من 5 ابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي على قناة مدرستنا التعليمية، قائلا: «سوف تبدأ إذاعة البرامج التعليمية، لشرح المناهج الدراسية للصفوف من الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 24 أكتوبر الجاري».

تردد قناة مدرستنا

تردد قناة مدرستنا على نايل سات: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

رابط قناة مدرستنا

ويمكن الاطلاع على الدروس والبرامج المختلفة ومتابعة الحصص من خلال الدخول على رابط قناة مدرستنا من خلال الضغط هنا.

محتوى قناة مدرستنا

وتهدف قناة «مدرستنا» وفق ما ذكرت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها، إلى شرح جميع المواد الدراسية للطلاب من خلال مجموعة من المعلمين المتخصصين، كما تتيح فرصة للطلاب للتعرف على شرح جميع المقررات الدراسية بأبسط الطرق والأساليب للتيسير على الطلاب ومساعدتهم في استذكار دروسهم وتجاوز العام الدراسي بتفوق.

وتقدم قناة مدرستنا بالإضافة إلى البرامج الدراسية، برنامج «تحت الـ16»، الذي تقدمه زهرة رامي، والمخصص للأطفال في المرحلة العمرية المرتبطة بهذا السن؛ لمناقشة الكثير من الأمور والقضايا المتعلقة بهم.