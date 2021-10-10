تردد قناة مدرستنا الجديد.. هتشوف عليها زهرة رامي وأحمد أمين

بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2022/2021، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تردد قناة مدرستنا الجديد، لمتابعة الدروس ومعرفة جدول الحصص والمواد التي تبثها القناة، وتستعرض «الوطن» تردد قناة مدرستنا الجديد على النايل سات، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

تردد قناة مدرستنا الجديد

ووفقا لـ وزارة التربية والتعليم، فإن تردد قناة مدرستنا الجديد، جاء على النحو التالي:

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 12303.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 5/6 .

- الاستقطاب: أفقي.

محتوى قناة مدرستنا

وحسب التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن قناة «مدرستنا» تهدف لشرح جميع المواد الدراسية للطلاب من خلال مجموعة من المعلمين المتخصصين، كما تتيح فرصة للطلاب للتعرف على شرح جميع المقررات الدراسية بأبسط الطرق.

زهرة رامي وأحمد أمين على قناة مدرستنا

وتقدم المذيعة زهرة رامي، برنامج «تحت الـ16»، عبر قناة «مدرستنا»، والمخصص للأطفال في المرحلة العمرية المرتبطة بهذا السن، لمناقشة الكثير من الأمور والقضايا المتعلقة بهم، ويعرض من الأحد للخميس، الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

كما انضم الفنان الكوميدي أحمد أمين، لقناة مدرستنا التعليمية، بموسم جديد من برنامج «الفاميليا»، وهو برنامج يستهدف الأسرة المصرية والأطفال.

كيفية التواصل وتقديم الشكاوى لوزارة التعليم

وفي سياق آخر، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من القنوات التي يمكن من خلالها التواصل بشكل سريع لتقديم الشكاوى أو الاستفسار عن أمر يتعلق بالعملية التعليمية لضمان سرعة الاستجابة والتحرك، وجاء على النحو التالي:

- يمكن تواصل الطلاب وأولياء الأمور هاتفيا من خلال الاتصال على رقم 27946145.

ـ كما أتاحت التربية والتعليم إمكانية تقديم الشكاوى من خلال الفاكس، على رقم 27963734.

ـ وخصصت الوزارة الخط الساخن «19126»، لتلقي جميع الشكاوى.

ـ كما يمكن التقدم بشكاوى وزارة التربية والتعليم من خلال البريد الإلكتروني : c.service@moe.gov.eg، بالإضافة إلى إتاحة بوابة موقع «تواصل معنا» من خلال الرابط : http://tawasol.emis.gov.eg .

ـ كما أن هناك إمكانية تقديم الشكاوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية: http://www.shakwa.eg .

ـ كما أتاحت الوزارة التواصل عن طريق الكول سنتر، من خلال رقم :01207000081، وتخصيص رقم 01148970610، للتواصل عن طريق «واتس آب».