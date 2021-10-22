تطهير 5575 كيلو مترا من القوارض والحشرات في المنيا

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن نجاح الإدارتين؛ العامة للأمراض المتوطنة، ومكافحة ناقلات الأمراض، في تطهير مساحة 5575 كيلو متر من الحشرات والقوارض، خلال تنفيذ فعاليات الحملة القومية للقضاء على القوارض والحشرات، في إطار جهود مديرية الصحة، للحفاظ على صحة المواطنين، والقضاء على مسببات وناقلات الأمراض، بالتنسيق مع مديرية الزراعة.

وقالت الدكتورة رندا محمد خيري، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، إن إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، بإشراف المهندس صبحي إبراهيم حسانين، وجميع أقسامها على مستوى المحافظة، نفذت حملات المكافحة باستخدام المبيدات المناسبة والطرق الفعالة، للقضاء على القوارض والحشرات داخل المدن وخارجها، وعلى جانب ترعة الإبراهيمية وطرادي النيل والأماكن عالية الكثافة.

مكافحة القوارض بمساحة 3800 كيلو متر

وأضاف أنه تمت مكافحة القوارض بمساحة 3800 كيلو متر، وتعفير مساحة 1775 كيلو متر لمكافحة الحشرات، باستخدام المبيدات المخصصة للمكافحة، كما تم متابعة أعمال الحملة والمرور الميداني على أقسام مكافحة ناقلات الأمراض طوال أيام الحملة.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، أعلنت عن انطلاق فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة وعلاج الأمراض لكبار السن، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

المبادرة تستهدف كبار السن من 65 عاما

وتستهدف المبادرة كبار السن من 65 عاما حيث تقدم خدمات صحية ونفسية وكشف مبكر عن الأمراض في تلك الفئة العمرية، وتشمل فحص طبي إكلينيكي وقياس حدة النظر وفحص للإسنان؛ وفحوصات طبية تشمل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم، وفحص سكر عشوائي، وقياس نسبة الدهون والكوليسترول في الدم، وظائف كلي، رسم قلب، أشعة موجات صوتية علي البطن، والتقييم التغذوي والنفسي والمشورة النفسية، وتثقيف صحي.