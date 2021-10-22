القابضة للمياه: حملات للتوعية بترشيد الاستهلاك في المنيا والبحر الأحمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بالتنسيق مع وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومديريتي التربية والتعليم والصحة، وبرعاية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بتنفيذ حملة توعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع؛ للتعريف بمخاطر تداعيات جائحة كورونا، وأهمية التطعيم ضد الفيروس.

ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي

وقال المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الحملة التوعوية تهدف إلى أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي، إذ تم عقد ندوة لطلبة المدرسة بمصاحبة مترجمي لغة الاشارة، كما شملت الفعاليات تنفيذ مسرح للعرائس للتوعية بأهداف الحملة، بحسب بيان للشركة القابضة للمياه.

حملة للتوعية المائية للطلاب في 50 مدرسة بالبحر الأحمر

وأشار بيان للشركة القابضة للمياه، إلى بدء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر حملة التوعية المائية لطلاب المدارس، لافتا إلى أنه من المقرر تنفيذ أنشطة للتوعية في 50 مدرسة، خلال التيرم الأول بمختلف المدارس على مستوى مدن المحافظة

توزيع مطبوعات وهدايا رمزية تحمل رسائل للتوعية المائية

وأوضحت القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن أنشطة التوعية بالمدارس تشمل تنفيذ ندوات للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها وأنشطة للتوعية بالترفيه وورش للرسم والتلوين ومسابقات فنيه ومسرح للعرائس؛ لعرض «قصة البحث عن نقطة ماء»، وكذلك إذاعة مدرسية عن المياه ومجلات الصحافة المدرسية «سر الحياة»، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات ومطويات وهدايا رمزية تحمل رسائل للتوعية المائية.

من جانبه، أكد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن تنفيذ الأنشطة لغرس ثقافة ترشيد الاستهلاك في عقول الأطفال وإعداد جيل على وعي بالقضايا البيئية؛ لتحويل ترشيد الاستهلاك إلى ثقافة وسلوك عام في المجتمع.