قطع الكهرباء عن عدة مناطق في المنيا لأعمال الصيانة.. السبت المقبل

أعلنت شركة الكهرباء بالمنيا عن القيام بأعمال الصيانة الدورية لمغذي اليسوعيين، لوحة أرض المولد بمدينة المنيا؛ مما سيؤدي إلى حدوث انقطاع للتيار الكهربائي يومي السبت الموافق 23 أكتوبر، والخميس الموافق 28 أكتوبر، من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، بعدد من المناطق بمدينة المنيا.

انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بالمنيا

تشمل مناطق الانقطاع: مدرسة الأباء اليسوعيين، شارع الجزارين بداية من حلقة السمك شمالا وحتي شارع كوبري المنصورة القديم جنوباً، منطقة بير أبوشامية، مدرسة المنيا الإعدادية بنات.

تسليم الوحدة المحلية لمركز ملوي، حاويات جديدة خاصة بجمع القمامة

على جانب آخر، أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تسليم الوحدة المحلية لمركز ملوي، عددًا من الحاويات الجديدة الخاصة بجمع تراكمات القمامة، وذلك ضمن خطة الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمجتمع.

شدد المحافظ، على تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية، ونقل جميع تراكمات القمامة ونقلها بالمقالب العمومية باستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك بهدف إضفاء مظهر جمالي وحضاري.

من جانبه، قال اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوي، أنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ، نظمت الوحدة المحلية حملة نظافة مكبرة شملت جميع الشوارع الرئيسية والأحياء، حيث جرى رفع جميع تراكمات القمامة، مؤكداً استمرار تنظيم حملات رفع القمامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وصيانة الكشافات خاصة على الطرق الزراعية والفرعية التي تربط بين المدينة والقرى والعزب تفاديًا لوقوع الحوادث خاصة خلال فترات الليل.