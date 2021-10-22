النيابة العامة تصرح بدفن شخص أنهى حياته بتناول حبة الغلة بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز المحلة بسرعة إنهاء إجراءات دفن جثة زوج تناول حبة الغلال السامة، وتسليم جثمانه لذويه بنطاق قرية محلة حسن .

النيابة العامة تقرر دفن جثمان زوج تناول حبة الغلال السامة

وشدد المحامي العام على إنهاء إجراءات التسليم عقب عرض الجثمان على الطب الشرعي وأخذ كافة التصاريح اللازمة لدفنه.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى مأمور قسم مركز المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغات من الأهالي تفيد بعثورهم على جثة لرجل يدعى «محسن . م . ع»، متزوج، داخل منزله بقرية «محلة حسن»، وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة إلى مكان الواقعة.

التحريات الأمنية أنتحر عن طريق تناوله حبوب الغلة وهو وحيد والدته

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة من خلال معاينة البحث الجنائي أنه أنتحر عن طريق تناوله حبوب الغلة، وهو وحيد والدته ومتزوج لمروره بأزمة نفسية.

ونقل إلى مشرحة مستشفى جامعة طنطا، لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها.

من ناحية أخرى، لفظت فتاة في العقد الثاني من عمرها، أنفاسها الأخيرة عقب تناولها حبة الغلال السامة بقرية «محلة حسن»، التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى.