فصل الكهرباء عن 7 قرى بالحامول لإجراء صيانة دورية خلال 3 أيام متفرقة

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة عصام القصيف، رئيس المركز والمدينة، عن قطع الكهرباء عن 7 قرى بالمركز أيام السبت والإثنين والأربعاء، المقبلة، لعمل الصيانة الدورية قبل حلول موسم الشتاء.

وأضافت الوحدة المحلية، أنها تلقت إشارة من شركة هندسة كهرباء قرى الحامول، أنه سيتم قطع الكهرباء عن القرى المحددة أيام السبت والإثنين والأربعاء المقبلة، لمدة 8 ساعات متصلة، تبدأ في السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة من عصر نفس الأيام، وذلك من أجل تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط وتغيير الموصلات وعمل الصيانة الدورية ضمانا لعدم قطع الكهرباء في الشتاء.

الكهرباء تعلم المواطنين بمواعيد فصل التيار

وأوضحت الوحدة المحلية بالحامول، أنه سيتم قطع الكهرباء عن القرى الآتية، وهي: المضرب، قرية 75، قرية 16، قرية 17، قرية 69، قرية المنصور، وقرية بركات.

وناشدت الوحدة المحلية، المؤسسات بهذه القرى والمستشفيات والمخابز والمدارس وكافة المؤسسات الخدمية، بأخذ التدابير اللازمة أثناء فترة قطع التيار الكهربائي، وحتى عودة التيار الكهربائي مرة أخرى.

جدول للصيانة بشكل شهري

يذكر أن شركة كهرباء كفر الشيخ، تعد جدولًا للصيانات الدورية بشكل شهري، ويجرى إخطار الوحدات المحلية وهندسات الكهرباء على مستوى المحافظة بمواعيد فصل التيار الكهربائي، لإعلام المواطنين بالمواعيد حتى لا تتأثر أعمالهم، حيث تقوم شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بإعلام المحافظة بالخطة الدورية ذلك نظرا لقيامها بأعمال الصيانة والتجديد المستمر وفقا للخطة الموضوعة وحسب المناطق المحددة في جداول الصيانة الأسبوعية.