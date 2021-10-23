16 معلومة عن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لحديث الولادة بكفر الشيخ

في سبتمبر عام 2019، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة «علاج ضعف وفقدان السمع»، والتي تستهدف الأطفال حديثي الولادة، في محافظات الجمهورية، بهدف الاكتشاف المبكر لضعف السمع وعلاجه بنحو 30 مركزا على مستوى الجمهورية، ومنها محافظة كفر الشيخ، التي خصصت فرقا طبية بالمراكز والوحدات الصحية لفحص الأطفال.

وتستعرض «الوطن» كل ماتريد معرفته عن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع بكفر الشيخ، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

- هي مبادرة رئاسية ضمن مبادرات 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

- تهدف إلى الفحص المبكر عن مشكلات السمع لدى حديثي الولادة.

- يجري عمل المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة كافة.

- كما يجرى إجراء فحوصات الغدة الدرقية لكل مولود بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية.

- في حالة الاشتباه بالإصابة يعاد فحص الطفل بعد أسبوعين من تاريخ الزيارة الأولى بذات الوحدة الصحية.

- نتيجة الاختبار الثاني تثبت أن الطفل طبيعي، أو يحتاج تحويله إلى مستشفى الإحالة للتشخيص.

مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع بكفر الشيخ تحول الأطفال للفحص المتقدم

- مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع بكفر الشيخ، تحول الطفل إلى مركز متقدم لإجراء اختبارات متقدمة إذا ثبت وجود مشاكل.

- بعد إجراء الفحوصات المتقدمة يجرى توفير علاج أو تركيب سماعة أو زراعة قوقعة.

- الحالات الأكثر عرضة للإصابة بضعف السمع هي المواليد في حالات زواج الأقارب.

- يستفسر الطبيب عن وجود تاريخ أسري للإصابة بضعف السمع عند الأطفال.

- العلامات الحيوية عند الطفل بعد الولادة مباشرة تؤثر بالسلب على حاسة السمع.

- المبادرة تستهدف الأطفال حديثي الولادة من عمر يوم وحتى عمر 28 يومًا.

-يجرى الكشف الطبي في جميع الوحدات الصحية على مستوى المحافظة.

- يتم الكشف بـ3 أجهزة أساسية، وهي جهاز الانبعاث الصوتي ورسم السمع بالكمبيوتر عن طريق جزع المخ، وجهاز للأذن الوسطى.

- المبادرة تستهدف فحص نحو مليونى طفل حديثي الولادة على مستوى الجمهورية

- فحصت نحو 136 ألف طفل بكفر الشيخ منذ إنطلاقها حتى اليوم.