سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 23-10-2021

يتابع العديد من الأشخاص أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بالإضافة لمختلف الأعيرة الأخرى سواء لغرض التجارة والإدخار أو الزينة.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي لأخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 23 أكتوبر الجاري، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 895 إلى 897 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 783 إلى 785 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 671 إلى 673 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,264 إلى 6,280 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، في أسواق المال، نحو 905.44 جنيه، 57.65 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 792.27 جنيه، 50.45 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 679.09 جنيه، 43.24 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وذكر إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أسباب الارتفاع في سعر الذهب، مرجعا ذلك إلى البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.