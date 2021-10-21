شعبة الذهب توضح أسباب ارتفاع مصنعية الجرام عيار 18: «بيخس في التصنيع»

يشتهر جرام الذهب عيار 18 في مصر بارتفاع سعر المصنعية مقارنة بمصنعية جرامات الذهب الأخرى، مثل عيار 21 الأكثر انتشاراً بالسوق المحلي أو حتى عيار 24 الأقل انتشاراً، ناهيك عن تفضيل شريحة معينة من المجتمع شراء المشغولات الذهبية المصنعة من جرامات الذهب عيار 18، سألت «الوطن» أحد المختصين بسوق الذهب لمعرفة الأسباب.

اختلاف أسعار مصنعية جرامات الذهب وفقا للعيار

قال نادي نجيب، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية: «إن وجود فرق في سعر مصنعية جرامات الذهب يرجع إلى عدة أسباب، أهمها اختلاف عيار الذهب المستخدم في تصنيع قطعة الحلي الذي يعد المحدد الرئيسي لسعر المصنعية».

وتابع «نجيب»: «إن كانت قطع الحلي من جرامات عيار 18 يرتفع سعر المصنعية للجرام الواحد، وذلك بعكس سعر المصنعية لجرامات الذهب عيار 24 أو 21».

مصنعية المشغولات الذهبية لعيار 21 أقل في السعر

وأضاف «نجيب» في تصريحاته لـ«الوطن»: «تصنيع مشغولات ذهبية من عيار 21، المتداول بوجه قلبي ومنتشر أيضاً بوجه بحري، أقل تكلفة على الصائغ أو الجواهرجي ولذلك يتميز بسعر مصنعية أقل من بقية الجرامات الأخرى، ويقبل على شرائه شرائح المجتمع التي تميل أكثر إلى اقتناء الذهب للزينة والإدخار معاً».

مراحل تصنيع الذهب تحدد سعر المصنعية

وأشار إلى اختلاف مراحل التصنيع لعيارات الذهب أثناء عملية التصنيع، موضحاً: «خام الذهب أثناء عملية التشغيل «بيخس» ويفقد من وزنه أكثر، وتحديداً تصنيع قطع الحلي من عيار 18 التي يوليها «الصائغ» اهتمامًا أكبر».

الذهب عيار 18 حلية أكثر منه إدخارا

أوضح «نجيب»: «الاهتمام بالتشطيبات أو «الفينيش» لقطعة الحلي يعتمد أيضاً على مدى صلابة السبيكة المستخدمة في التصنيع، وبالتالي فجرامات الذهب عيار 18 سهل تشكيلها وبتخرج في النهاية «أحلى وفيها شغل أكتر»، ويقبل على شرائها كل من يقتني حلي ذهبية للزينة وليس الإدخار».

وعدد عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف، مراحل التصنيع التي تمر بها قطع الحلي الذهبية حتى تخرج في شكلها النهائي للمستهلك، من «تجميع» كسر الذهب إلى مرحلة «السبك» لتصنيع سبائك الذهب، ثم مرحلة «التجريح» إلى أن يمر بمراحل «التقطيع» و«التجميع»، قائلا: «الحلق ولا الخاتم ميطلعش حلق أو خاتم إلا بعد ما يمر بمراحل وبيطلع لونه أسود نتيجة تعرضه للنار للتشكيل».

أسباب ارتفاع سعر جرام الذهب في «الفاتورة»

وتابع: «تعدد مراحل الذهب تفقده كثير من وزنه وبالتالي يساهم ذلك في ارتفاع التكلفة على المستهلك، بجانب ما يتم تحميله على سعر الجرام الخام من رسوم الدمغة وضريبة القيمة المضافة».

يذكر أنه يتوافر بالسوق المحلي الآن العديد من عيارات الذهب الأخرى؛ مثل عياري 12 و14 وإن كان الإقبال عليهما لا يزال ضعيفا مقارنة بعيارات الذهب 21 و18 و22 و24.