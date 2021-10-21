نبات «الأزولا» الذهب الأخضر للمزارعين

بِركة مياه ضخمة تمتد إلى عدة أمتار، تطفو فوقها نبتة خضراء تشبه الطحالب، ويقف اثنان من الرجال فى وسطها، وفى أيديهما قطعة تشبه القماش وبها ثقوب عديدة، ينزعان هذه النبتة، وتظهر المياه وتحتها أسماك، هذه هى «الأزولا» البديل الأمثل للأعلاف، لذلك يطلق عليه البعض «الذهب الأخضر»، لأنها تحقق عوائد مادية مرتفعة للمزارعين، وتخفف من أسعار الأعلاف المستوردة والمحلية، فى ظل استخدامها كبديل للأعلاف الجافة لاحتوائها على نسبة بروتين تصل إلى 40% بالإضافة إلى استخدامها كسماد للأراضى. «الوطن» أجرت جولة لقرية «جبلة» فى مركز سنورس بمحافظة بالفيوم للتعرف على أهمية هذا النبات وطرق زراعته والعوامل التى تؤثر عليه وكيف نتجنبها.