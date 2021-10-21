رئيس التحرير

محمود مسلم

نبات «الأزولا» الذهب الأخضر للمزارعين

كتب:

عبد الحفيظ عادل
08:45 م | الخميس 21 أكتوبر 2021
نبات «الأزولا» الذهب الأخضر للمزارعين

نبات «الأزولا» الذهب الأخضر للمزارعين

بِركة مياه ضخمة تمتد إلى عدة أمتار، تطفو فوقها نبتة خضراء تشبه الطحالب، ويقف اثنان من الرجال فى وسطها، وفى أيديهما قطعة تشبه القماش وبها ثقوب عديدة، ينزعان هذه النبتة، وتظهر المياه وتحتها أسماك، هذه هى «الأزولا» البديل الأمثل للأعلاف، لذلك يطلق عليه البعض «الذهب الأخضر»، لأنها تحقق عوائد مادية مرتفعة للمزارعين، وتخفف من أسعار الأعلاف المستوردة والمحلية، فى ظل استخدامها كبديل للأعلاف الجافة لاحتوائها على نسبة بروتين تصل إلى 40% بالإضافة إلى استخدامها كسماد للأراضى. «الوطن» أجرت جولة لقرية «جبلة» فى مركز سنورس بمحافظة بالفيوم للتعرف على أهمية هذا النبات وطرق زراعته والعوامل التى تؤثر عليه وكيف نتجنبها.

 

اقرأ المزيد:

مصرع 3 أطفال في بركة مياه بطرح النيل ببني سويف

فيديو.. أطفال يحولون بركة مياه للأمطار إلى حمام سباحة في بني سويف

"تسلم إيدك".. "محمد" يمدح بركة "البابا" بعد رشه مياه مقدسة في النيل

فيديو.. بدرية طلبة تسقط في بركة مياه "رامز": اتعلمت ما أروحش برامج

مصرع طفلة غرقا في بركة مياه أمطار بقرية شمال كفر الشيخ 

"نجع العرب" في الإسكندرية بعد الأمطار.. الحياة وسط بركة مياه

مصرع طفل سقط في بركة مياه أثناء لهوه ببني سويف

ضبط 10 آلاف قطعة ألعاب نارية في الفيوم

إصابة شاب في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي بنطاق الفيوم

أخبار الفيوم اليوم.. إصابات بطلقات نارية وحوادث طرق وضبط ملك الإستروكس

إصابة شاب بطلقات نارية على يد مجهولين في الفيوم

إصابة شاب وطفل بطلقات نارية على يد مجهولين في الفيوم

حبس شاب مزق جسد طالب جامعي في الفيوم بسبب قضية طلاق

ضبط مصنع عصائر دون ترخيص في قرية جبلة بالفيوم