ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم «5 جنيهات زيادة»

حققت أسعار الذهب ارتفاعها الثاني خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، بواقع ثلاث جنيهات، عن تعاملات الصباحية، وسجل جرام 24 سعر من 891 إلى 893 جنيها، وسجل عيار الذهب 21 - الأكثر شعبية في مصر - من 780 إلى 782 جنيها، كما سجل عيار الذهب 18 من 669 إلى 670 جنيها، وسجلت الأونصة 27723 جنيها، والجنيه الذهب 6240 جنيها، والكيلو 891429 ألف جنيه.

مكاسب 5 جنيهات

وكانت الأسعار في التعاملات الصباحية مرتفعة عن أسعار يوم أمس الخميس بواقع جنيهين، لصبح إجمالي المكاسب حتى الآن 5 جنيهات، إذ كانت الأسعار صباح اليوم كالتالي، سعر جرام 24 من 888 إلى 890 جنيها، وسجل عيار الذهب 21 - الأكثر شعبية في مصر - من 777 جنيها إلى 779 جنيها، كما سجل عيار الذهب 18، 666 جنيها إلى 668 جنيها، وسجلت الأونصة 27617 جنيها، والجنيه الذهب 6216 جنيها، والكيلو 888 ألف جنيه.