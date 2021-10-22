كيف يمكنك الاستثمار في أسهم إي فاينانس بعد إغلاق الاكتتاب؟

كثير من الأشخاص يبحثون على فرصة لاستثمار وادخار أموالهم في أوعية ادخارية ذات عائد مادي قوي، ومن هذه الأوعية الادخارية البورصة أو الاستثمار في الأسهم، ومؤخراً تم الإعلان عن طرح أسهم شركة إي فاينانس في البورصة، وهو ما أثار الشغف عند كثير من الأفراد للاستثمار في البورصة، باعتبار هذا الطرح حكوميا وسيكون أداء جيدا، وهو ما حدث بالفعل في أولى جلسات تداول السهم.

وبعد إغلاق الاكتتاب في شركة إي فاينانس وبدء التداول على السهم في البورصة، هناك من يرغب في الاستثمار في أسهم الشركة بعد تحقيقه مكاسب 50% في جلسة واحدة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، طرق استثمار الأفراد في أسهم «إي فاينانس» بعد إغلاق الاكتتاب وبدء تداول السهم في البورصة:

فتح مراكز مالية

يقول حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن الفرصة لا تزال قائمة أمام الأفراد الذين يرغبون في الاستثمار في أسهم شركة إي فاينانس، فبالنسبة للمستثمرين داخل البورصة يمكنهم القيام بفتح مراكز مالية جديدة في الشركة عند مستويات الدعم الرئيسية التي سوف تتحدد في الفترة المقبلة ومستويات الدعم والمقاومة تتكون ما بين مستوى أدنى سعر للسهم ومستوى أعلى سعر خلال الفترة المقبلة.

أفراد خارج البورصة

أما بالنسبة للأفراد خارج البورصة وليس لديهم أي استثمارات في الأسهم، ففي الرغبة في الاستثمار في أسهم إي فاينانس، سيطلب منهم الأمر الذهاب لشركة متخصصة في تداول الأوراق المالية «سمسرة»، وتوقيع عقد معها بهدف الاستثمار في البورصة، ثم بعد ذلك يقوم بعملية شراء وبيع الأسهم التي يرغب في الاستثمار بها.

متابعة أخبار الشركة الجوهرية

وعلى المستثمرين أيضا متابعة أخبار الشركة الجوهرية مثل إعلان نتائج الأعمال والأرباح السنوية القابلة للتوزيع من القوائم المالية لمعرفة نصيب السهم من الأرباح ومقارنة قيمة الكوبون بسعر السهم وهل هو أكبر من أو يساوي نسبة 10% من السعر الحالي وهو الحد الأمثل للتوزيعات النقدية.

%30 نموا في أرباح الشركة

ومع تحقيق شركة إي فاينانس نموا في أرباحها السنوية، والذي بلغت نسبته أكثر من 30%، فقد يكون هناك فرصة قوية جداً للاستثمار وتحقيق أرباح مرتفعة بالاستثمار في أسهم الشركة.

مستويات الدعم الرئيسية

فيجب تحديد مستويات الدعم الرئيسية للشركة وبدء فتح المراكز المالية وضخ السيولة عند مستوى الدعم الرئيسي وتحديد مستويات المقاومة الرئيسية للشركة لتحديد مستويات جني الأرباح وأيضا تحديد مستوى وقف الخسائر والالتزام به للحفاظ على الأموال المستثمرة.