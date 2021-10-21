زوجة تخدع عشيقها عبر «فيسبوك» للتخلص من زوجها بالإسكندرية

كشفت مباحث الإسكندرية لغز مقتل رجل في غرفة نومه، في جريمة وقعت منذ أيام، حيث تبين من التحقيقات أن الزوجة وعشيقها وراء قتله، وأن الزوجة هي المدبرة لتلك الحادثة بخداع العشيق، الذي جذبته عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التخلص من زوجها.

الواقعة التي شهدت مقتل الزوج الشاب ذبحاً وطعناً داخل منزله بقرية «أحمد عرابي» بمنطقة العامرية، تبين تورط كهربائي من محافظة الجيزة، في ارتكاب الجريمة، بتحريض وخطة شيطانية وضعتها زوجة المجنى عليه.

تفاصيل جريمة قتل زوجة وعشيقها لزوجها في الإسكندرية

بدأت القصة عندما ورد بلاغ من الأهالي إلى قسم شرطة العامرية ثاني، غرب الإسكندرية، بالعثور على جثة المدعو «محمد م. ص.»، 35 سنة، صاحب محل بطاريات، داخل منزله بقرية «أحمد عرابي»، وانتقل ضباط المباحث رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين وجود جثة المجنى عليه، يرتدى كامل ملابسه، ملقاة بالقرب من المطبخ غارقاَ فى الدماء، وبها جرح ذبحي بالرقبة، وإصابات متفرقة بجميع أنحاء الجسم.

الزوجة تحبك سيناريو عن جريمة مقتل زوجها

وادعت زوجته قيام أشخاص مجهولين بالطرق على باب المنزل فجراً، وعندما فتحت لهم ضربوها على رأسها، وطعنوا زوجها، وأغمى عليها عقب ذلك.

كلف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

ونجحت جهود فريق البحث في تحديد مرتكب الواقعة، ويُدعى «مصطفى»، 20 سنة، عامل كهربائى، مقيم بمحافظة الجيزة، بتحريض من زوجة المجني عليه، ربة منزل.

الجريمة بدأت من على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي

وتبين من التحريات إنشاء زوجة المجنى عليه حساب على موقع «فيسبوك» باسم مستعار وصور مفبركة لفتاة، وتعرفت على المتهم على أنها آنسة، واستمرت في التواصل معه حتى عرض عليها الزواج.

وكشفت التحقيقات أن الزوجة انقطعت عن التواصل لفترة مع المتهم، ثم عادت لتخبره أن أحد أقاربها اغتصبها وأفقدها عذريتها لتتزوجه غصباً عنها، وطلبت من صديقها التخلص منه.

الزوجة تغزل خيوط الجريمة

وأعطت الزوجة للمتهم عنوان منزلها واسم زوجها على أنه «مغتصبها»، واتفقت معه على قيام إحدى أقاربها بفتح الباب له فجراً وتسليمه سكين لقتله، وحضر المتهم من الجيزة إلى القرية بالفعل، وفي الفجر فتحت له الباب وسلمته السكين، دون أن يعرفها لكون صورها على «فيسبوك» مفبركة، وارتكب جريمته وفر هارباً، بحسب التحقيقات.

وحاولت الزوجة إخفاء جريمتها براوية اقتحام مجهولين المنزل، وطلبت من صديقها تقيدها، قبل أن يلقى القبض على المتهم، بالتنسيق مع مباحث الجيزة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، في قسم شرطة العامرية ثاني، وباشرت النيابة العامة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.