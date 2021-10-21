«سفينة النيل للشباب العربي» تصل الأقصر بوفود من 15 دولة

شهد محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، الحفل الذي أقامته مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، مساء اليوم الخميس، بحضور صلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، احتفالا بوصول «سفينة النيل للشباب العربي» إلى مدينة الأقصر.

15 دولة عربية تشارك في سفينة الشباب

وتُعتبر «سفينة النيل للشباب العربي» حدثاً تقيمه وزارة الشباب المصرية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، خلال الفترة من 15 إلى 26 أكتوبر الجاري، بمشاركة العديد من شباب وفتيات الوطن العربي، حيث يقوم الشباب بزيارة المعالم التاريخية والأثرية فى محافظات مصر، بدءاً من محافظة القاهرة حتى أسوان، في رحلة نيلية على متن أحد الفنادق العائمة، وذلك لتشجيع السياحة الداخلية، وإتاحة الفرصة للشباب العربي لزيارة المعالم السياحية والأثرية بجمهورية مصر العربية، وتقوية الروابط بين الشباب من مختلف الجنسيات العربية.

ويشارك في الرحلة شباب من 15 دولة عربية، من بينها السعودية والإمارات وتونس وفلسطين والسودان وقطر والصومال والبحرين وفلسطين والجزائر واليمن والعراق.

نائب المحافظ يرحب بالشباب

ورحب نائب محافظ الأقصر بشباب الوفود العربية فى محافظة الأقصر، التي وصفها بـ«المتحف المفتوح»، مشيراً إلى أن المحافظة تزخر بالعديد من المواقع الأثرية المتفردة، من أهمها طريق الكباش، الذي تستعد محافظة الأقصر لافتتاحه عالمياً في غضون أيام، لتبعث به مصر رسالة للعالم أجمع، وهي حفاظنا على تراثنا التاريخي المتميز، والسعي للكشف عن المزيد من التراث الإنساني على أرض الأقصر.

كما أكد «خيري» على أهمية الرحلة، والتي تكمن في التعارف بين الشباب العربي الذي يعد مستقبل الأمة، معرباً عن تمنياته أن يرى الشباب هم وأسرهم فى الأعوام القادمة على أرض الأقصر.